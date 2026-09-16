Musicology Live: От ефира и сцената към сърцето на София в градинката "Кристал"

На 17 септември Musicology Live на Мартен Роберто излиза извън Първо студио на БНР с фотографска изложба на открито в градинката "Кристал". Изложбата събира избрани кадри на фотографа Радослав Делийчев, запечатали музиканти, емоции и моменти от концертите на Musicology Live през годините. Сред артистите, които оживяват във фотографиите, са Анимационерите, Trombobby, Odd Crew, Даниела Белчева, Жлъч, Woomb, Lunikk, Цар Плъх, Les Animaux Sauvages и още музиканти от съвременната българска сцена.

Откриването на 17 септември не е случайно. Изложбата отбелязва едновременно празника на София и рождения ден на Радио София. Затова и за нея е избрано едно от емблематичните места в центъра на столицата, а именно градинката "Кристал". Пространството, през което всеки ден преминават хиляди хора, за близо две седмици ще се превърне в своеобразна галерия на съвременната българска музика.

Musicology Live започва през 2021 г. като мултимедиен проект на Радио София с автор и водещ Мартен Роберто. В основата му са концертите на живо и срещата с артисти от различни територии на съвременната българска музика.

Първо студио на БНР се превръща в дом на поредицата и в пространство за концерти, в които близостта между артисти и публика е съществена част от преживяването. През сцената на Musicology Live преминават музиканти с различен почерк и жанрова принадлежност, от алтернативна музика, хип-хоп и електроника до джаз, соул, фънк и рок.

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Сега част от тези срещи получават втори живот чрез фотографиите на Радослав Делийчев. Неговите кадри не са просто архив на концертите. Те улавят онова, което се случва за части от секундата - жест, поглед, движение, светлина, напрежението непосредствено преди следващия тон. Моменти, които публиката преживява веднъж, а фотографията успява да задържи.

Изложбата в градинката на "Кристал" събира именно такива мигове и разказва историята на Musicology Live през лицата на музикантите, сцената и енергията на изпълнението на живо. Изнасянето на фотографиите в градска среда е естествено продължение на идеята на музикалната поредица, а именно музиката да достига до хората и да създава общност.

На 17 септември тази история напуска концертното пространство и заживява в самия град от 17 до 30 септември 2026 г в градинката "Кристал", София. Между улиците, хората и ежедневния ритъм на центъра на София кадрите от Musicology Live ще срещнат и публика, която може би никога не е прекрачвала прага на Първо студио.

Така изложбата е едновременно поглед назад към част от концертите и поглед към музикалната сцена на София днес - към артистите, които я създават, към пространствата, които я събират, и към хората, които я слушат. Изложбата е част от Лятна програма на Столична община.