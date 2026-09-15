Легендата на японската noise сцена Merzbow с концерт в "Топлоцентрала" след броени дни

На 22 септември в Зала 1 на РЦСИ "Топлоцентрала" ще се състои концертът на Merzbow - легендарният проект на японския артист Masami Akita, считан за една от най-влиятелните фигури в историята на noise музиката. Проектът е част от селекцията на музикалната програма на "Топлоцентрала" – Liminal/Tetza, която среща тенденциите с автентичното звучене на алтернативната музикална сцена.

Повече от четири десетилетия Merzbow изгражда уникален звуков език, който оказва влияние върху поколения музиканти в сферите на noise, industrial, авангардната електроника и експерименталната музика. Започнал творческия си път в началото на 80-те години, Masami Akita непрекъснато развива своя подход - от аналогови шумови композиции до съвременни дигитални изпълнения на живо.

През 90-те години творчеството му намира пресечни точки с grindcore сцената, а по-късно Merzbow става един от първите артисти в японската noise сцена, които използват новите технологии и по-точно компютърен софтуер за създаване на среда.

Освен с музикалната си дейност, Masami Akita е известен и с активната си позиция в защита на правата на животните. След 2003 г. темите за веганството, противопоставянето на китолова, лова на делфини, производството на кожи и индустриалното животновъдство се превръщат в неизменна част от неговата артистична концепция.

Снимка: sayla

През годините Merzbow реализира съвместни проекти с Balázs Pándi, Mats Gustafsson, Thurston Moore, Boris, Keiji Haino, Richard Pinhas, Lawrence English, Xiu Xiu, Alessandro Cortini, Vatican Shadow, Bastard Noise, Meat Beat Manifesto и множество други артисти.

Концертът в "Топлоцентрала" предоставя рядката възможност българската публика да се срещне на живо с един от най-значимите и влиятелни артисти в световната експериментална музика.

Повече информация за програмата и билети ще откриете ТУК.