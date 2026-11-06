Важна информация за концерта на Цеца Величкович на 7 ноември

На 7 ноември (събота) балканската музикална икона Цеца Ражнатович ще се качи на сцената на най-голямата зала в София за едно от най-мащабните събития на годината и обещава истински празник на музиката, изпълнена с много хитове и настроение. Началото на концерта ще бъде дадено в 20:00 часа. C'est La Vie Live Band ще имат специалната чест да се качат първи на сцената и да подгреят публиката преди появата на сръбската звезда. Зрителите ги очаква впечатляващо музикално изпълнение и любими хитове, които ще превърнат началото на вечерта в истинско шоу.

Входовете на "Арена 8888" ще бъдат отворени от 18:00 часа. Всички, закупили билети за терен (правостоящи места), ще бъдат допускани в залата през вход В0, за закупилите билети за трибуни (седящи места – билет с избор на място), основният пропускателен режим за трибуните ще се осъществява през вход В1. ВИП секторът (всички маси на терен) ще бъде достъпен през вход А0.

Екипът на организаторите препоръчва на всички закупили билети за концерта да се придвижат към залата по-рано, за да избегнат струпване. За по-лесно придвижване съветът на организаторите е да се използва градският транспорт.

Ограничен брой паркоместа на паркинга пред залата ще бъдат на разположение на почитателите на Цеца до изчерпване на капацитета му. След запълването му допълнителни места за паркиране ще бъдат осигурени и на бул. "Асен Йорданов". За безопасността и организацията на движението ще се грижат служители на СДВР, а всички присъстващи трябва да спазват техните указания.

По време на концерта не може да се излиза от залата. Веднъж чекиран билет, не може да бъде допускан отново. На всички входове на залата ще бъдат обособени зони за пушене. Пушенето в залата е абсолютно забранено! Посетителите трябва да вземат със себе си само най-необходимото. Няма зона за съхранение на багаж, а конфискувани вещи не се пазят.

Организаторите напомнят, че лица до 18 години ще се допускат на събитието с придружител и 2 броя попълнена декларация. Пълнолетен придружител е всеки родител, настойник или трето лице, полагащо грижи за детето, притежаващ редовен билет. Всеки придружител на малолетни или непълнолетни лица под 18-годишна възраст трябва да носи попълнена и подписана в два екземпляра декларация. Няма да се допуска един придружител на 3 (три) и повече лица под 18 години. Деца до 7-годишна възраст ще се допускат в залата без предварително закупуване на билет и без право на ползване на отделно място. За деца над тази възраст е нужно закупуване на билет, като се препоръчва да бъде в избран сектор със седящи места за по-голяма безопасност. Декларацията може да изтеглите от ТУК.

Единият екземпляр се оставя на охраната при влизане, а вторият остава в придружителя, в случай че бъде поискана за повторна проверка. Във връзка с мерките за сигурност и безопасност, носете с вас и лични документи - копие на акт за раждане на детето, ако то е под 14 години или неговата лична карта, ако то вече е навършило тази възраст. Целта е удостоверяване на самоличността на детето и неговата възраст. За да избегнете това, можете да представите предварително нотариално заверена декларация. На концерта няма да бъдат допускани малолетни и непълнолетни лица под 18-годишна възраст без придружител. Мерките са съобразени със законодателните разпоредби в България.

Забранено ще бъде влизането в залата с храни и напитки, професионални видеокамери и фотоапарати, аудио записващи устройства, оръжие, всякакви остри и опасни предмети като ножове, чадъри и т.н., стъклени бутилки, преносимо лазерно оборудване, както и пиротехнически средства. Внасянето на алкохол, опиати и наркотични вещества на територията на "Арена 8888" е забранено. Посетители с неадекватно поведение няма да бъдат допускани и няма да им бъде възвърната стойността на билета.

Последни билети за концерта на 7.11.2026 година можете да намерите чрез платформата на kupibileti.bg - https://kupibileti.bg/events/ceca-sofiya-65986/. Билетите за концерта ще бъдат достъпни за закупуване и в събота до 21:00 часа.