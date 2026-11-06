Председателят на НС на "Еврохолд" се защити точка по точка за заменка, готвена по доклад на Васил Терзиев (СНИМКИ)

"През последните дни предложеното решение за запазване на "Слънчевата алея" в кв. "Княжево" чрез замяна на частния имот, който преминава през нея, за общински терен в кв. "Драгалевци" беше представено като политически скандал. Чуха се определения като "незаконен строеж върху общинска земя", "замяна кон за кокошка" и обвинения за унищожаване на зелени площи. Поради тази причина и като собственик на въпросния имот в "Княжево", смятам за необходимо да представя всички факти, и конкретни параметри на предложението". Това посочи в официална позиция Милен Христов, председател на Надзорния съвет (НС) на "Еврохолд".

Казусът

"Съгласно проекта на решението за замяна аз трябва да доплатя на Столична община 216 000 евро с ДДС. Освен това, значителна част от общинския терен, определян като "коня" в замяната, остава за общината за прилагане на уличните регулации. С оглед на тези факти, сравнението единствено на брутните квадратури между имотите, които се предлагат за замяна, е подвеждащо и създава непълна представа за сделката.

При тези условия, общината придобива собствеността върху имота в Княжево, който се предвижда да стане публична общинска собственост и официално обозначен и поддържан пешеходен маршрут. Така общественият достъп до планината ще бъде гарантиран, вместо да зависи от преминаване през частен имот. Предложението има и друга цел: да реши дългогодишни проблеми с регулацията, собствеността и достъпа до имотите в района на кв. "Драгалевци", уточнява Милен Христов.

Припомняме, че разследващият сайт Bird.bg пръв привлече публичното внимание към готвената заменка и я охарактеризира като "кон за кокошка". Сайтът твърди, че се заменя имот на Христов от 1 декар за два терена общинска земя с обща площ 2,4 декара в "Драгалевци", като единият от тях бил предназначен за озеленяване и да се изгради трафопост там. И съобщава, че имотът на Христов е купен за 227 524.89 евро през 2024 година, но сега бил оценен на 632 000 евро, което било "абсурдно завишаване", а двата общински имот са оценени на общо 672 000 евро (има критика, че това е малко). Bird.bg добавя, че Христов щял да доплати "само 40 000 евро" т.е. нещо съвсем различно като твърдение - и че "ще се развихри" строителство.

Специално за това дали замяната се прави, за да се строи на по-апетитен имот, Милен Христов е категоричен: "Появиха се твърдения, че замяната ще позволи изграждането на жилищни блокове. Действащите устройствени показатели не позволяват подобно строителство. Районът е вилна зона с нисък интензитет на застрояване и преобладаващо озеленяване. Това може да се провери по действащия устройствен план.

Освен това, в основна част на имота, вече е реализирано строителство, което на практика възпрепятства бъдещи строителни инициативи.

Другото обвинение е, че ще бъде унищожена ценна зелена площ. Приложените снимки показват храстова растителност, един изсъхнал бор, втори бор с увредени корени вследствие на изграждането на канализация и няколко саморасли дървета от инвазивния вид айлант. Без да омаловажавам значението на зелените площи, смятам, че видовият състав, възрастта, състоянието и екологичната стойност на дърветата трябва да бъдат установени с компетентна експертна оценка.

Общественият разговор трябва да се основава на действителното състояние на терена, а не на внушения за унищожаване на вековна гора".

В официалния сайт на парк "Витоша" има и материал отпреди вече 4 години, с който се изразява благодарност към Христов: "Дирекцията на Природен парк "Витоша" изразява сърдечната си признателност към Милен Христов, който със собствени средства ремонтира част от туристическата алея при подхода от кв. "Драгалевци" към Бай Кръстьо".

Специално за общинските терени в "Драгалевци", Милен Христов уточнява: "Част от общинските терени в района се използват за частни нужди — паркиране и съхранение на автомобили, включително излезли от употреба, разглобени и катастрофирали превозни средства. Има и констатации на РИОСВ. В докладни от извършени проверки се посочва: "Извършен е обход на територията около имота, при който се установиха съхранени МПС, някои от които са без регистрационни табели. Регистрационните табели на част от автомобилите се съхраняват в сервизното помещение". Описани са и генерираните отпадъци: "От дейността на обекта се генерират отпадъци от отработени масла, маслени филтри, абсорбенти, черни и цветни метали и опаковки замърсени с опасни вещества, хартия и картон".

Детайлите за замяната, които трябва да се знаят

Милен Христов разказва: "Предложената замяна предвижда обединяване на два имота с неправилни форми и неприложени устройствени граници. Целта е трайно уреждане на собствеността, регулацията и достъпа до планината.

В района на "Драгалевци" съществуват устройствени несъответствия още от 1974 г. На места изградени улици и подходи не съответстват на действащата регулация и собствеността върху терените. Част от общински и държавни имоти фактически се използват за частни нужди. Тези проблеми засягат както моя, така и съседните имоти, включително този на г-н Венцислав Диков - мой съсед, който публично се обяви срещу замяната и подава жалби и възражения. Достъпът до тези имоти се осъществява по новоизградена улица, чието строителство аз финансирах изцяло след съгласуване с районната администрация.

Предложеното решение урежда документално връзките с околната улична мрежа и подстъпите към съседните имоти. Улицата се вписва и като алея, осигуряваща един от основните подходи към Природен парк "Витоша" откъм кв. "Драгалевци". Чрез предложеното решение за замяна на практика могат да бъдат решени над 50-годишни устройствени проблеми, които засягат не само отделни собственици, но и обществения достъп до планината".

Христов за историята на имота, който ще се заменя

В началото на 2024 г. придобих имот в района на "Беловодски път" с инвестиционна цел. Имотът беше закупен с всички необходими документи, включително влязло в сила разрешение за строеж. Не бяха установени тежести, реституционни претенции или други пречки за реализацията на проекта.

След покупката оградих имота, което предизвика обществено недоволство заради преминаващата през него пътека, водеща към Природен парк "Витоша" - т. нар. "Слънчева алея". Представители на Столична община се свързаха с мен ипредложиха да потърсим алтернативно решение. Приех и в знак на добра воля премахнах оградните пана. Никога не съм имал намерение да възпрепятствам достъпа на хората до планината. Последваха продължителни обсъждания и проверки на общински имоти. Част от тях се оказаха неподходящи заради тежести, права на трети лица или други ограничения. Така се стигна до настоящото предложение.

За финал Милен Христов обръща внимание на следното: Най-важният въпрос все пак е какво е реалистичното алтернативно решение? Ако замяната бъде отхвърлена, как ще бъде гарантиран общественият достъп през "Слънчевата алея" в кв. "Княжево"? Как ще се уредят собствеността и регулацията? Как ще се решат проблемите с достъпа до съседните имоти? И кой ще поеме отговорността за друго решение? Противопоставянето е легитимна позиция, но само по себе си не решава тези проблеми.