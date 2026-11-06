Lavasonic се спускат в дълбокото с "The Depths" (ВИДЕО)

Около две седмици рисуване на ръка, около три месеца работа по анимацията и нито един кадър, създаден с изкуствен интелект. Така Татяна Йосифова и Георги Станев правят видеото към "The Depths", новата песен на Lavasonic. Песента излезе днес в музикалните платформи, а в официалния YouTube канал на проекта се появи и въздействащият анимационен клип, който двамата рисуват и раздвижват сами. Във време, в което изкуственият интелект може да генерира клип за минути, Lavasonic избират съзнателно бавния път и всеки кадър на "The Depths" е буквално минал през ръцете на Таня и Гого.

"The Depths" е песен за онези моменти, в които се губим в себе си и все пак намираме път обратно към светлината. И аудиото, и текстът, и видеото на песента са пълни с образи на дълбочина и безтегловност: хипнотичен глас, дълбока вода, октоподи, които дърпат надолу, безкрайно космическо море, фар в нощта. Но в центъра стои един от най-честните редове в "The Depths": "I get lost sometimes / But I’m fine".

В основата на песента е стара мелодия на Таня, почти безмензурна, която Гого дълго се чуди как да вкара в ритъм, без да изгуби нейната притегателна флуидност. "Ритъм, който те отнася в полусънно състояние, не те кара да броиш времената в него, а подкрепя мелодичната линия. Когато това се случи, останалата част сякаш се изливаше като мощен водопад от подсъзнанието ми", разказва Георги Станев. Песента е завършена с програмирани барабани, но преди миксирането ѝ той решава, че в нея няма място за имитации и кани Даниел Петров, барабанистът от "Остава", да презапише всички акустични партии на барабаните на живо. Аналогово, грууви и автентично, включването на Даниел действително финализира цялата продукция.

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Клипът на новата песен на Lavasonic се появява почти случайно докато дуото довършва аудиото. Таня рисува скица, която да стане обложка на сингъла. Гого я вижда и предлага да опитат да раздвижат рисунките ѝ и така се раждат сценарият, сторибордът и аниматикът, а после - и рисунките на таблет със стайлус. Интересното е, че никой от двамата не се е занимавал с анимация преди. "Наложи се да се образоваме за базови принципи в анимацията, монтажа и композицията. Гоних комиксова стилистика, но в крайна сметка този експеримент доведе до визия, която само е вдъхновена от комиксите. Най-важното в заниманията с изкуство е пътят на откривателството, експериментирането и излизането от зоната на комфорт", споделя Татяна Йосифова. Тя рисува сцените, а Георги Станев се заема с анимацията, монтажа, ефектите и постпродукцията.

Името на песента също се появява случайно и идва от един китарен педал. Текстът отново е на Николай Аламанов от Lucky Number Nick, автор на думите и към "Inner Gardens" и "The Walk". Този път той пише, без да получи никакви насоки от дуета, само слушайки музиката. Докато парчето звучи, погледът му спира на китарните ефекти пред него, а на един от тях е нарисуван октопод и от него тръгват и образите в клипа.

Lavasonic е авторският проект на Татяна Йосифова, която е била част от алтернативни формации като Исихия, Ambient Folklore, Davvid Project и Георги Станев - Гого, продуцент и автор със запомнящ се звуков почерк, който стои зад много български артисти, като Gravity Co., "Остава" и др. "The Depths" идва повече от две години след "Inner Gardens" и "The Walk", но не е тяхно пряко продължение, въпреки че се връща към процесите в психо-емоционалния свят на човека.

През това време Таня и Гого са погълнати от други работни и лични проекти, а Lavasonic продължи да расте бавно, в свое темпо, точно както се роди и самият проект, без натиск и крайни срокове. С "The Depths" дуетът продължава да изгражда своя dream shoegaze pop свят и собствения си визуален език.

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Произведението "The Depths" на LAVASONIC е реализирано с финансовата подкрепа на Конкурс "Авторска музика" към Културния фонд на МУЗИКАУТОР в Сесия 2026 г.