Героят за Панатинайкос: "ЦСКА е труден противник, знае какво да прави с топката"

ЦСКА беше близо до това да запише втора точка в основната фаза на Лигата на конференциите, като почти до 70-ата минута запази равенството срещу Панатинайкос и загуби само с 1:2 от водача както в Гръцката Суперлига, така и във временното класиране на Лигата на конференциите. Висенте Табода, който вкара победния гол за ПАО, даде интервю след мача, в което заяви, че срещата с ЦСКА не е била никак лесна. Той похвали "червените", като подчерта, че те са добър противник.

Висенте Табода: "Беше труден мач"

Висенте Табода се разписа в 68-ата минута за 2:1. Така той оформи крайния резултат и донесе поредната победа за Панатинайкос. Ето какво каза той: "Чувствам се много добре след тази среща. Беше труден мач, интензивна игра, знаехме, че са добър противник. Това, за което се държа, е победата и точките в домакинския мач. Противникът знаеше много добре какво да прави, когато имаше топката. Ние от своя страна се борихме и спечелихме, това беше победа, която заслужавахме.

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"Сега ще се стремим да останем в топ 8"

Създадохме достатъчно положения, но все нещо ни липсваше в завършващата фаза. Явно това е нещото, което трябва да подобрим. И вярвам, че ще се види напредък още в следващите срещи. Да, вече си гарантирахме участие в първите 24 отбора на Лигата на конференциите. Сега ще се стремим да останем в топ 8, за да си облекчим пътя по-нататък. Но имаме много сериозни съперници - Нордселанд, Фрайбург и Брайтън".

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