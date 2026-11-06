Междинните избори в САЩ - разгром за Тръмп и републиканците:

Героят за Панатинайкос: "ЦСКА е труден противник, знае какво да прави с топката"

06 ноември 2026, 13:30 часа 785 прочитания 0 коментара

ЦСКА беше близо до това да запише втора точка в основната фаза на Лигата на конференциите, като почти до 70-ата минута запази равенството срещу Панатинайкос и загуби само с 1:2 от водача както в Гръцката Суперлига, така и във временното класиране на Лигата на конференциите. Висенте Табода, който вкара победния гол за ПАО, даде интервю след мача, в което заяви, че срещата с ЦСКА не е била никак лесна. Той похвали "червените", като подчерта, че те са добър противник.

Висенте Табода: "Беше труден мач"

Висенте Табода се разписа в 68-ата минута за 2:1. Така той оформи крайния резултат и донесе поредната победа за Панатинайкос. Ето какво каза той: "Чувствам се много добре след тази среща. Беше труден мач, интензивна игра, знаехме, че са добър противник. Това, за което се държа, е победата и точките в домакинския мач. Противникът знаеше много добре какво да прави, когато имаше топката. Ние от своя страна се борихме и спечелихме, това беше победа, която заслужавахме.

Още: Маркус Гиздол обясни загубата от Панатинайкос и направи голямо обещание към "червена" България

Панатинайкос - ЦСКА

"Сега ще се стремим да останем в топ 8"

Създадохме достатъчно положения, но все нещо ни липсваше в завършващата фаза. Явно това е нещото, което трябва да подобрим. И вярвам, че ще се види напредък още в следващите срещи. Да, вече си гарантирахме участие в първите 24 отбора на Лигата на конференциите. Сега ще се стремим да останем в топ 8, за да си облекчим пътя по-нататък. Но имаме много сериозни съперници - Нордселанд, Фрайбург и Брайтън".

Още: Треньорът на Панатинайкос: ЦСКА е в Топ 4 в България

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
ЦСКА Панатинайкос Лига на конференциите
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес