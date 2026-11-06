Критичен риск от Луковит: Пример за обществена поръчка от нова система за оценка

"Техническата спецификация на възложителя изисква електрическото превозно средство да разполага с "Тъмен кожен салон". Изискването за специфичен цвят и материал на интериора (тъмен кожен салон) е естетическо и не е обосновано с функционална необходимост или цел, свързана с предоставянето на социални услуги. Това може необосновано да ограничи кръга от потенциални участници, които могат да предложат автомобили с други цветови комбинации или материали на интериора, без това да влияе на функционалността или качеството на услугата". Това е само една от няколко забележки по обществена поръчка, която, според новата платформа на Българската работодателска асоциация иновативни технологии (БРАИТ) за следене на обществени поръчки, е определена като такава с "критичен риск".

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Поръчката е от Община Луковит. Тя е за закупуване на нов електромобил (новo неупотребявано електрическо превозно средство за Община Луковит - постигане на нулеви директни емисии по време на експлоатация). А стойността ѝ е 50 000 евро.

Друга от забележките: "Документацията за участие и образецът на ценово предложение предвиждат автоматично отстраняване на участник, предложил цена, надвишаваща прогнозната стойност от 50 000 евро без ДДС. Изискването за автоматично отстраняване на оферти, надвишаващи прогнозната стойност, е в нарушение на принципите на ЗОП (Закона за обществените поръчки) за свободна конкуренция и може да доведе до отхвърляне на икономически изгодни оферти, ако пазарните цени са се променили или прогнозната стойност е била нереалистична. Законът предвижда възможност за изискване на обосновка по чл. 72 от ЗОП, а не автоматично отстраняване".

В оценката обаче няма само забележки - има и съвети какво да се поправи, за да стане поръчката изрядна. Конкретно за Луковит - ТУК!