Почина д-р Константин Тренчев, създателят на КТ “Подкрепа“

Почина създателят на Конфедерация на труда “Подкрепа“ и един от водещите дисиденти в зората на прехода д-р Константин Тренчев. Това съобщифа от синдиката: “С дълбоко прискърбие съобщаваме, че след кратко боледуване ни напусна д-р Константин Тренчев – основател и почетен президент на Конфедерацията на труда “Подкрепа“.“ От “Подкрепа“ припомнят ключови моменти от житейския път на д-р Тренчев, свързани със създаването на синдиката: “Има личности, чието име остава неразривно свързано с определена историческа епоха. За българското независимо синдикално движение и демократичните промени след 1989 г. това име е д-р Константин Тренчев. Още: Д-р Константин Тренчев: Нищо не съм приватизирал през живота си За членовете, лидерите и съмишлениците на КТ “Подкрепа“ той е много повече от основател. Името му е символ на смелостта да отстояваш принципите си, на силата да защитаваш хората на труда и на убеждението, че свободата и достойнството никога не трябва да бъдат предмет на компромис. Лекар по професия, общественик, дисидент по убеждение и лидер по призвание, д-р Тренчев е човекът, който през 1989 г. поставя началото на първия независим синдикат в България – “Подкрепа“.

26 години лидер на “Подкрепа“

След демократичните промени д-р Тренчев посвещава повече от четвърт век на изграждането на Конфедерацията на труда “Подкрепа“. Още: В политиката попадат хора без задръжки, заяви Тренчев Под негово ръководство организацията се утвърждава като една от двете национално представителни синдикални конфедерации в България, със силни отраслови и регионални структури и активна роля в социалния диалог.

Снимка БГНЕС

Той участва в изработването на ключови политики, в националния социален диалог и в решаването на редица социални и трудови конфликти, организира протести, национални стачки и обществени кампании. Още: Константин Тренчев излезе в пенсия, КТ "Подкрепа" с нов президент През 2015 г., след 26 години начело на КТ „Подкрепа“, той предава ръководството на следващото поколение синдикални лидери и е избран за почетен президент на конфедерацията – признание за изключителния му принос към развитието на организацията и българското синдикално движение.

Поклонението ще се състои на 09.11 от 12:00 ч. в катедралния храм „Св. Неделя“, гр. София.“,съобщават от синдиката. Още: Тренчев: България е в състояние на победена от война страна