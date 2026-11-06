"Бюджет 2027 е тежък камион с отказали спирачки, който лети надолу по пропастта". С тези думи министър-председателят Румен Радев описа финансите за следващата година, като каза, че целта на правителството е да обърне траекторията на този камион и той да започне да се движи нагоре. Думите му бяха по време на представянето на Закона за държавниябюджета за следващата година в УНСС.

Представянето на бюджета в УНСС

Мястото на представянето е една иновация на кабинета "Радев", тъй като досега не се е случвало там.

По време на представянето се предвижда всеки един от министрите да защити публично основните акценти в сферата, за която отговаря. ОЩЕ: Иновация: Радев представя бюджета за 2027 г. не в парламента, а в УНСС

Междувременно в парламента отмениха традиционния блицконтрол, по време на който депутатите могат да задават актуални въпроси на премиера Румен Радев и вицепремиерите за общата политика на правителството. Тези действия ядосаха опозицията, която искаше да се възползва от формата на парламентарен контрол.

По-късно се появи информация, че представители на опозицията също е поканена за представянето на бюджета.Информацията дойде от журналистката Полина Паунова, която сподели информация в профила си в социалните мрежи, според която писмо, подписано с електронния подпис на министър Гълъб Донев. В него председателите на парламентарните групи са поканени в УНСС в петък в 12:30 часа в Аула "Максима" на УНСС да чуят как Румен Радев ще запознае обществеността с проектобюджета за догодина. ОЩЕ: Лидерите на парламентарните групи също били поканени в УНСС да слушат за бюджета