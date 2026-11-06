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Студ в студентските общежития: Вълчев иска незабавно решение от кмета

06 ноември 2026, 13:23 часа 846 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Студ в студентските общежития: Вълчев иска незабавно решение от кмета

За спешни действия за възстановяване на отоплението и топлата вода в засегнатите студентски общежития настоя министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев. Той постави въпроса на среща с кмета на София Васил Терзиев във връзка с продължаващите проблеми с отоплението и топлата вода в част от общежитията в столицата. ОЩЕ: "Къпем се във фитнеса и замръзваме в стаите": Зимен ад за студентите в София

Министърът поиска от кмета да бъде представен ясен план за разрешаването на проблема с конкретни мерки, графици и отговорности. "Студентите трябва да имат нормални условия за живот в общежитията с осигурено отопление и топла вода. С настъпването на зимния сезон продължаващите проблеми стават все по-сериозни и изискват спешни действия", подчерта министърът.

Според проф. Вълчев при извънредни ситуации е важно да има официална и навременна информация, както и проследимост на предприетите действия. По думите му винаги е възможно да настъпят аварии. "Когато това се случи, е от критична важност институциите да предоставят своевременна информация. В случая хиляди студенти не знаят докога ще бъдат в това положение", обясни министърът.

В МОН вече постъпват запитвания от студенти и висши училища, но институцията не разполага с информация за хода на ремонтите и очакваните срокове за приключването им.

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Проф. Вълчев апелира Столична община да продължи да координира действията между "Топлофикация София", район "Студентски", висшите училища и общежитията. Кметът Терзиев пое ангажимент в рамките на днешния ден да предостави информация и график за възстановяването на отоплението и топлата вода по места.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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