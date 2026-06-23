Крис Айзък в София: Не мога да повярвам, че това е първият му концерт тук

Броени дни преди да отпразнува своя 70-и рожден ден, американският певец, композитор и китарист Крис Айзък изнесе първия си концерт в София и България. По покана на Fest Team, на 22 юни вечерта стотици почитатели пяха и танцуваха за първи път с изпълнителя на "Wicked Game", видя репортер на БТА. Една от безспорно най-очакваните песни на вечерта прозвуча още в първите минути на шоуто.

Айзък и неговият квартет представиха 23 парчета, превърнали се в своеобразна разходка из богатата му кариера, събрана в 13 студийни албума. Има от романтични балади към рокабили ритми и блус настроение, а публиката следваше всяка промяна с аплодисменти и възгласи.

Още в началото музикантът показа, че държи на близкия контакт. Той слезе сред публиката, за да пее, а след още няколко песни каза: "Ако обичате тъжни песни, сте на правилното място". Думите му предизвикаха усмивки и аплодисменти.

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Артистът не пропусна да отбележи, че това е първото му гостуване в нашата страна. Сподели, че съжалява, че толкова дълго не е имал възможност да се срещне с българската публика, която определи като прекрасна. Реакцията беше мигновена – бурни аплодисменти и възгласи от всички части на Vidas Art Arena. "Не мога да повярвам, че това е първият му концерт тук", коментираха фенове. Според други гласът му звучи почти непроменен въпреки близо половин век на сцената.

Сред най-запомнящите се моменти се нареди изпълнението на класиката "Can't Help Fallin' In Love". За романтичната песен Айзък покани на сцената три двойки от публиката, които танцуваха около него, докато пееше. След края на изпълнението музикантът се обърна към един от мъжете с усмивка и кратката, но красноречива реплика: "Kiss her now" ("Целуни я сега").

В последната част на шоуто Крис Айзък се появи с блестящия диско костюм, познат от визията на настоящото му турне. Смяната на облеклото внесе още повече настроение и подготви публиката за финалната порция енергия. По време на "Baby Did" около него отново танцуваха дами от публиката, а сцената за кратко се превърна в истински ретро дансинг.

Най-силните реакции бяха запазени за емблематични заглавия като "Somebody's Cryin'", "Blue Hotel", "San Francisco Days" и "Lie To Me", които бяха посрещнати с бурни аплодисменти и пеене от страна на публиката. Концертът, продължил точно 90 минути, показа защо музиката на Крис Айзък продължава да вълнува поколения слушатели – с меланхоличната си романтика, неподражаемия му глас и умението му да превръща всяка песен в история, коментираха пред БТА зрители.

Началото бе поставено с "Beautiful Homes", в сетлистата бяха също "Here I Stand & I'm Waiting", "Don't Leave Me On My Own", "Put Out Your Hand" и "Go Walkin' Down There". Раздвижването настана с динамичното "Speak Of The Devil", класиката "Pretty Woman" и посрещната с продължителни аплодисменти "Forever Blue". "Big Wide Wonderful World" подготви публиката за финалната част, за която бе избрано "Livin' For Your Lover" – силен финал на официалната програма.

През цялата вечер Айзък демонстрира не само качествата си на музикант, но и на забавен разказвач и артист, който умее да превръща голямата сцена в уютно пространство за общуване. Шегите между песните, непринуденото общуване с хората и видимото удоволствие, с което свиреше заедно с групата си, създадоха усещането за концерт между приятели, коментират очевидци на събитието.

Вечерта започна с изпълнение на българската певица Русита, която представи авторската си музика, заедно с музикантите Владислав Зидаров (барабани), Драгомир Милев (китара), Любо Иванов (пиано) и Пламен Борисов (бас китара).

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