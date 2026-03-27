Velian подгряват Avantasia в София

За първи път в София ще можем да видим и чуем немската супер група AVANTASIA, които ще свирят на 10 юни 2026-а в Asics Arena, с над двучасово шоу. Преди тях на сцената ще излязат VELIAN - резултат от обединените усилия на четирима музиканти от българската ъндърграунд метъл сцена. Концепцията на групата и нейното послание почиват на деструктивния материализъм, липсата на ценности и стабилност, които характеризират нашето общество и съвременния начин на живот. Стиймпънк сценичните костюми, видеоклиповете на бандата и нейната мултимедия, част от концертните ѝ изпълнения, допринасят за нейния имидж и визия и са важна част от цялостната аудио-визуална картина, описваща света на VELIAN.

От формирането си през 2015 г. групата е свирила на редица фестивали в България, Гърция и Румъния и е делила сцена като съпорт за Kamelot, Moonspell (Maximum Rock Festival, Букурещ, Румъния, 2016), Kreator, Eluveitie, Dragonforce, Rotting Christ (Metalhead Meeting, Букурещ, Румъния, 2016), Kreator, Paradise Lost, Powerwolf, Tiamat (Sofia Metal Fest, България, 2016), Iron Maiden, Judas Priest, Sabaton etc. (Hills of Rock, България, 2018), WASP, Rage, Destruction, Avantasia (Varna Rock Fest, България, 2019).

VELIAN са били специални гости/съпорт и на редица самостоятелни концерти на групи като Paradise Lost, Tiamat, Kamelot, Myrath, Warrel Dane, Anneke van Giersgerbergen, Diary of Dreams, Borknagar и други. VELIAN са си изградили име със своите атрактивни лайв изпълнения, визуални ефекти, костюми и мултимедийна активност на сцената.

Tретият албум на VELIAN, носещ името "Embers", излезе съвсем скоро - на 13.03.2026. Албумът е смесен и мастериран от Jacob Hansen (Hansen Studios), известен с работата си по албуми на Amorphis, Volbeat, Arch Enemy, Katatonia, Evergrey, Amaranthe и много други. Първоначалните отзиви и ревюта в различни специализирани уеб сайтове се обединяват около твърдението, че може би това е най-добрата работа на формацията до момента.

AVANTASIA with special guest VELIAN: 10 юни, 20:00 часа Asics Arena (Фестивална)