Вино в кристални чаши, никакви климатици: Kamelot и Avantasia със специални изисквания за концертите им в София

Броени дни остават до концертите на Kamelot в Joy Station на 7 юни (неделя) и Avantasia в Asics Arena на 10 юни (сряда). Организаторите от Bulgarian Live Music вече се подготвят за пристигането на едни от най-големите имена в симфоничния и пауър метъл, а специалните изисквания на музикантите към престоя им в София разкриват любопитни подробности за живота им зад кулисите.

Внушителни са изискванията на Avantasia, които пристигат в София с цели 37 души екип. Германската симфоник метъл формация, водена от Тобиас Самет, ще разполага с пет отделни гримьорни, включително специално помещение за самия фронтмен. Там трябва да го очакват банани, енергийни блокчета, Coca-Cola Zero и две бутилки "много, много добро червено вино", сервирани в кристални чаши.

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Любопитен детайл е, че почти половината от екипа на Avantasia не консумира месо. От общо 37 души, 19 са вегетарианци, което налага специална организация на кетъринга. От мениджмънта на групата дори са отправили шеговито предупреждение към организаторите да не "крият бекон в салатата", защото именно вегетарианците винаги го откриват първи.

В гримьорните на Avantasia ще има още десетки бири, селекция от бели и червени вина, енергийни напитки, минерална вода, плодове, различни видове кафе и чай. Освен това вокалистите на групата имат необичайно изискване към залата - климатичната система и вентилацията трябва да бъдат изключени по време на шоуто, тъй като певците са особено чувствителни към движението на въздуха.

Една идея по-скромни са изискванията на Kamelot. Американската формация пристига с екип от около десетина души, а специално внимание е отделено на хранителния режим на музикантите. Вокалистът Томи Каревик избягва яйца, млечни продукти, глутен, свинско месо и риба тон. Останалите членове на групата също имат сходни хранителни предпочитания.

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Що се отнася до напитките, Kamelot са заложили на класически метъл избор - хубаво уиски, качествена водка, качествено червено вино, местна бира и енергийни напитки. Групата държи и част от минералната вода да бъде на стайна температура специално за вокалиста. Единственото категорично условие е в менюто да няма "джънк фууд" - пица, дюнери и подобни бързи храни не са желани.

Билети за концерта на Kamelot на 7 юни (неделя) в клуб Joy Station ще откриете ТУК, а за концерта на AVANTASIA на 10 юни (сряда) в Asics Arena билетите са ТУК.