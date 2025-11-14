Получих много омраза: Меган Трейнър с тотално преобразяване и емоционален албум (ВИДЕО+СНИМКИ)

В десетилетието след дебютния си албум Меган Трейнър е преминала през много неща, но посланието на нейната весела и жизнерадостна поп музика е останало същото: остани верен на себе си и не обръщай внимание на хейтърите, пише Асошиейтед прес. Този дух се запазва и в песента Still Don't Care – първият сингъл от предстоящия й седми албум Toy with Me, който излиза на 24 април 2026 г.

Снимка: Getty Images

Да изразиш чувствата си чрез музиката

В типичния за Трейнър стил, Still Don't Care е вдъхновена от реални ситуации. „Виждах много омраза по целия свят. Аз самата получавах много омраза, когато започнах да публикувам повече снимки, и наистина не очаквах това“, каза Трейнър пред Асошиейтед прес. „Бях много разстроена от коментарите и си мислех: „Иска ми се да не се чувствах така“.

Още: Момичешка поп група е получила "хиляди" смъртни заплахи

В Still Don't Care майка й, брат й и снаха й също участват в беквокалите – може би, за да смекчат агресивния подход на песента към борбата с омразата в интернет. „Можеш да ме разкъсаш на парчета“, пее Трейнър. „Но аз спя добре през нощта“.

Meghan Trainor shocks fans with dramatic weight loss at Baby2Baby Gala: ‘Who is this?’ https://t.co/cskzu6ABz2 pic.twitter.com/XHJKW5MRv9 — Page Six (@PageSix) November 9, 2025

Това е първият сингъл от Toy with Me, за който Трейнър подсказва, че ще има няколко песни за обич, песни, с които да изрази гнева си, и много семейна любов.

Трейнър каза, че е работила по албума в продължение на осем месеца. „Изтощих се и се преуморих. Бях развълнувана, че съм у дома с децата и работя по песните си, но после определено прекалих и тялото ми започна да прави странни неща, да ми дава сигнали. Например един ден езикът ми започна да гори и си помислих: „Какво е това?”. И тъй като не преминаваше, отидох на зъболекар, а той каза: „О, ти си стресирана“.

Написването на песните също беше предизвикателство. „Обикновено пиша песен за един ден, но всяка песен в този албум отне месеци, за да бъде завършена“, каза тя. „Така че това беше единствената разлика между този албум и всички други, които съм правила.“

Още: Светлина в тъмното: Селена Гомес дава любов и подкрепа с новата си песен (ВИДЕО)

Трейнър ще започне северноамериканско турне през 2026 г. с Icona Pop като подгряваща група. Турнето Get in Girl започва на 12 юни в Кларкстън, Мичиган, и приключва на 15 август в Лос Анджелис.

По пътя тя ще посети Торонто, Синсинати, Сейнт Луис, Ню Йорк, Питсбърг, Чикаго, Бостън, Филаделфия, Балтимор, Кливланд, Хюстън, Денвър, Солт Лейк Сити, Сиатъл, Сан Франциско, Сан Диего, Финикс и много други градове, информира БТА.