14 ноември 2025, 09:30 часа 193 прочитания 0 коментара
Довиждане, Дейвид Ковърдейл! И благодарим за музиката! (ВИДЕО)

Дейвид Ковърдейл, член на Залата на славата на рокендрола, който беше вокалист на Deep Purple в средата на 70-те години и фронтмен на Whitesnake през последните пет десетилетия, обяви оттеглянето си. "Дами и господа, момчета и момичета, братя и сестри на Snake, имам специално съобщение за вас", каза Ковърдейл във видео, което публикува в Instagram. "След повече от 50 години невероятно пътуване с вас – с Deep Purple, с Whitesnake, с Джими Пейдж – през последните няколко години ми стана много ясно, че е време да окача на куката рок-енд-рол обувките си с платформа и тесните си дънки."

"И както виждате, погрижихме се за перуката на лъва", продължи той. "Но за мен е време да приключа. Обичам ви от сърце. Благодаря на всички, които ми помогнаха и ме подкрепиха в това невероятно пътуване: на всички музиканти, екипа, феновете, семейството. Това е невероятно. Но за мен наистина е време просто да се наслаждавам на пенсионирането си и се надявам да го оцените.", каза още той.

Незабравимата кариера на Дейвид Ковърдейл

Ковърдейл достигна върха на славата си през 1987 г., когато Whitesnake постигнаха огромни успехи с "Here I Go Again" и "Is This Love". С помощта на тогавашната си приятелка Тауни Китън, която се появява и в двата клипа, Whitesnake са редовно присъстващи в MTV през тази година, заедно с най-новите клипове на Def Leppard, U2 и INXS.

Снимка: Getty Images

Четиринадесет години преди търговския си пробив, Ковърдейл получава шанса да оглави Deep Purple, заедно с басиста Глен Хюз, когато фронтменът Иън Гилън напуска групата. Новият състав на Deep Purple издава три албума – "Burn" и "Stormbringer" през 1974 г. и "Come Taste the Band" през 1975 г. – и прави турне по целия свят. Те се разделят през 1976 г., малко след като китаристът Томи Болин умира от свръхдоза хероин. Две години по-късно Ковърдейл сформира Whitesnake.

През 1993 г. той се обединява с Джими Пейдж за съвместен проект, който наричат Coverdale-Page. Въпреки първоначалния ентусиазъм, албумът им се оказва търговски провал. Турнето, по време на което Ковърдейл изпълнява класически песни на Led Zeppelin като "Kashmir", "Rock and Roll" и "Whole Lotta Love", е отменено след кратко турне в Япония.

Както много групи от тяхната епоха, Whitesnake се борят да намерят своето място след алтернативната рок революция в началото на 90-те години, пише "Rolling Stone". Но те продължават да правят турнета и да записват през 2000-те и 2010-те години. Последният им албум е "Flesh & Blood" от 2019 г. Последният им концерт се състои на 23 юни 2022 г. на Hellfest в Клисон, Франция. Първоначално те планират да изнесат много повече концерти в рамките на прощалното си турне, но здравословни проблеми правят това невъзможно.

Снимка: Getty Images

"Миналата година бях изключително засегнат от, без никакво съмнение, най-тежката синусова инфекция, която съм имал в живота си. И като певец, ги познавам като мои ши*ани роднини", каза Ковърдейл пред "Ultimate Classic Rock" през 2023 г. "Това беше една от най-грозните болести, които мисля, че съм имал някога. В продължение на седем месеца приемах все по-силни антибиотици и ужасяващи стероиди."

По-рано тази година бивши членове на неговата група започнаха да изнасят концерти като Whitesnake Experience by the Members of Whitesnake. Сега, след като Ковърдейл официално се пенсионира, това е най-близкото до истинското преживяване с Whitesnake, което феновете вероятно ще получат някога.

Българските меломани имаха множество възможности да слушат Дейвид Ковърдейл и Whitesnake на незабравими концерти из страната, последният от които бе през 2019 г. на фестивала Hills of Rock в Пловдив. По план трябваше да ги гледаме и на Midalidare Rock in thе Wine Valley през 2022 г., но групата отмени много дати от прощалното си турне заради здравословни проблеми.

Довиждане, Дейвид Ковърдейл! И благодарим за музиката - тя си е все така вечно млада!

