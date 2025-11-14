Ден преди концерта на Графа в "Арена София": Полезна информация за посетителите

В навечерието на концерта на Влади Ампов – Графа в "Арена 8888 София" на 15 ноември организаторите от „Монте Продакшънс“ обявиха финални подробности за събитието. Сцената вече се изгражда в центъра на залата и ще позволи на изпълнителя да бъде близо до публиката от всички страни, създавайки изцяло ново концертно изживяване. За Графа е чест на сцената да се присъединят Дони и Момчил – едни от най-емблематичните дуети в българската поп музика. По-рано тази година той отдаде респект към тях със своята версия на „Малкият принц“, а утре тримата ще я изпълнят за първи път заедно.

С кого ще излезе на една сцена

Сред гостите на концерта са и артистите от албума „Синергия“ – Дара Екимова и Robi, който е и съпорт на вечерта. Носталгия и енергия ще внесат Бобо, Пе4енката и Jahmmi, с които Графа ще изпълни „Дим да ме няма“ и „Causa Perduta“.

Графа ще сподели сцената с музикантите, с които репетира повече от месец – Борислав Бояджиев – Борче (музикален директор, барабани), Венци Трифонов (кларинет, саксофон, тромпет), Александър Обретенов (бас китара), TromBobby (тромбон, клавишни инструменти), Петър Йотов (китара) и Денис Попстоев (саксофон, клавишни), както и LaTiDa (беквокали).

Над 200 аудио колони, разположени така, че да покриват равномерно цялата зала, ще осигурят висококачествен звук във всеки сектор. Ефектното осветление, програмирано специално за уникалната 360-градусова сцена, е водещ елемент във визуалното изживяване, допълнено от лазери и мултимедия.

За удобство на публиката касата на "Арена 8888 София" ще работи и в деня на концерта - от 14:00 ч. до началото на събитието, билети са налични и в мрежата на Eventim.

Важно за посетителите

В духа на кампанията „Бъди зелен всеки ден“, организаторите насърчават публиката да използва градски транспорт при пътуването си към най-голямата зала в България. За удобство на гостите в деня на концерта са предвидени следните промени и допълнителни линии:

След 16:30 ч. всички автобусни линии от бул. „Цариградско шосе“ ще преминават и спират на „Площад на Авиацията“ – двупосочно.

Нощните коли по линии ТБ3, ТБ4 и ТБ11 ще бъдат със съчленени тролейбуси.

Няма да се откриват коли втора и нощна смяна по ТБ3, ТБ4, ТБ5 и по други електро- и автобусни линии, преминаващи през района.

„Столичен електротранспорт“ осигурява два съчленени тролейбуса, които след края на събитието ще направят по един курс към Центъра – по линии 3 и 5.

Тролейбусите ще изчакват включване в района на кръговото на „Площад на Авиацията“, като потеглянето ще бъде по разпореждане на диспечера на ЦГМ от спирка 1258.

График

Вратите на "Арена 8888 София" отварят в 17:30 ч.

19:15 ч. – Robi

20:00 ч. – Графа

Всички посетители, независимо от възрастта, трябва да имат валиден билет или покана.

Входове за публика

ВХОД A-0

Ложи

Диамантена зона

Достъп за хора с увреждания: Настаняване на ниво 1 между сектори A–D и D–C. Няма достъп до зоната с правостоящи.

ВХОД B-0

Правостоящи „Регулярна зона“

Правостоящи „Златна зона“

Достъп за деца

Деца не се допускат в Diamond Zone.

В останалите зони деца се допускат само с придружител.

Декларация за придружител може да бъде изтеглена ТУК.

