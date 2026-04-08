Второто име от лятната програма на Чистилището е Данило Плесов, a.k.a. Motor City Drum Ensemble

08 април 2026, 14:58 часа 251 прочитания 0 коментара
Снимка: ПР
Данило Плесов, познат още като Motor City Drum Ensemble (MCDE), е специалният гост, който на 11 септември 2026 г. ще се качи на сцената на Чистилището заедно с Moodymann като част от лятната програма на клуба - Summer Gates!

Кой е Данило Плесов

Данило Плесов е известен с дълбоките си познания, холистичния си подход към музиката и майсторството си зад пулта. Кариерата му е едно непрестанно преоткриване, движена от любопитството му да навлиза в нови жанрове и да изследва нови звукови измерения.

Данило никога не е спирал да търси нови начини да изразява себе си чрез собствената си музика – лейбълът му MCDE се прочу с легендарната поредица "Raw Cuts", докато чрез други проекти като Inverse Cinematics, Vermont, Basic:variation, Jayson Brothers и редица други, той експериментира с разнообразни стилове. Освен това продължава да впечатлява с вдъхновяващи ремикси на редица артисти - от Тони Алън и Били Кобъм до Caribou и DJ Sprinkles.

С лейбъла "Space Grapes" Данило се потапя в соул и диско звученето, продуцира редица банди в изцяло аналогова среда, пресъздавайки магията на 70-те и 80-те години. Лейбълът бързо придобива култов статус и печели подкрепата на имена от всички кътчета на музикалната сцена – от Gilles Peterson и Mark Ronson до Palms Trax и Masters at Work.

Новият му проект "Rude Futures" отбелязва завръщането му към електронната музика с по-тъмно, експериментално звучене и е отражение на дигиталната епоха и влиянието на изкуствения интелект. Първият сингъл от серията, "Acid Reaction", излиза под шапката на един от топ хаус лейбълите в Европа - Rush Hour.

Билети за 11 септември се намират ТУК на стандартна цена от 25 евро.


 

Весела Софева
