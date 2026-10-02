"Хероин в София вече няма": Фентанилът у нас струва 10 евро за доза

Фентанилът е изместил почти изцяло хероина, а еднократна доза в София струва 10 евро. 1 грам пък върви между 70 и 100 евро. Това коментира Никола Шопов от сектор "Наркотици" в Столичната дирекция на вътрешните работи.

Той обаче отбеляза, че все по-често дилърите отказват да продават една доза и предпочитат да пласират този вид наркотик на грам.

Шопов заяви, че фентанилът е навлязъл в София преди 4 - 5 години, но в последните една-две години става по-видим, защото напълно е изместил хероина.

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"Вече хероин, можем да кажем, че на улицата в София не се предлага или е изключителна рядкост, като целият пазар се зае от фентанила", коментира той.

Проблемите с вноса

Шопов напомни за разбитата преди месец лаборатория за производство на фентанил. Има обаче и много малки пратки с наркотика, които влизат от чужбина, основно от Индия и Китай.

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"Говорим за готов фентанил, чист фентанил, който в последствие тук, в България, на място му се добавят различни примеси и така става естествено по-голямо количество", заяви той.

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Към момента в София най-разпространяваните наркотици продължават да са марихуаната, амфетаминът и кокаинът, отчете Шопов. Но подчерта, че в последно време се залавят все по-големи количества фентанил, от което може да се направи извод, че в последната година се увеличава и потреблението на този вид наркотик, предаде БНР.

Шопов предупреди, че фентанилът е изключително опасен. При него абстиненцията е по-силна от тази при хероина. Действието му е много силно, но държи много по-малко време, обясни експертът. Според него при фентанила е много по-лесно да се предозира и да се стигне до фатален край.