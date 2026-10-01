Легендарните Deep Purple в София: Концерт, който няма да забравим (СНИМКИ)

Какъв старт на европейското турне на Deep Purple в България! На 29 септември 2026 г. в зала "Арена 8888 София" иконите на рока за няколко поколения демонстрираха неостаряващия си младежки дух, за да накарат десетки хиляди техни най-чистосърдечни фенове да пеят с цяло гърло любимите си парчета. На концерта имаше и по-зрели, и млади, но всички бяха обединени от любовта към Deep Purple и безграничното желание да ги слушат на живо.

Акцент на вечерта бяха парчетата от новия албум на групата - "Splat!", който излезе това лято. Новите композиции вървяха ръка за ръка с класиките на Deep Purple. Началото на дългооочаквания концерт обаче бе дадено от младите британци Jayler. Нахъсани, талантливи и напомнящи на рок звездите от 70-те, младежите от Великобритания ни поднесоха стегнат сет, ярка емоция и ни създадоха настроение, с което да подгреем за легендите.

Deep Purple, дами и господа!

Дойде моментът Иън Гилън, Роджър Глоувър, Иън Пейс, Дон Еъри и Саймън Макбрайд да излязат на сцената и да накарат цялата зала да изригне от щастие и нетърпеливо очакване. Ударното начало бе дадено с "Highway Star", след него - сравнително новото парче "A Bit on the Side" и пак обратно в класиката с "Into the Fire".

Фотограф: Стоян Стоянов

Следващата част от концерта започна с "Arrogant Boy" от новия албум на Deep Purple, последвано от "Lazy Sod" и отново скок в миналото с "Lazy" от албума "Machine Head" от 1972 г. Последва нещо, което не се беше случвало от 2020 г. насам - Пърпъл изсвириха емблематичната рок балада "Sometimes I Feel Like Screaming" на живо, което си е своеобразен подарък за българската публика.

Една от големите изненади настъпи, когато Дон Еъри първо изсвири българския химн, а след това "заби" и "Ерген деда", карайки дори най-заклетите антифенове на българския фоклор да се усмихант и да изпитат гордост.

Фотограф: Стоян Стоянов

До края на концерта чухме перфектна последователност от любими парчета - "Perfect Strangers", "Space Truckin'", "Smoke on the Water", "Hush" и за финал "Black Night". Какъв финал само!

Да, Иън Гилън не е вече онзи неуморен младеж, движи се по-трудо и гласът му е позагубил от поразяващата си мощ, но огънят е още у него, както и страстта към музиката и любовта към феновете. Та той е на 81 години!

Фотограф: Стоян Стоянов

Благодарни сме, че можахме отново да видим и чуем на живо легендите от Deep Purple - изградили музикалния вкус на няколко поколения и дали безкраен творчески хоризонт на музиканти по целия свят. Дали ще ни се случи отново? Не знаем. Но знаем, че спомените ни ще останат - цветни, щастливи и за цял живот.