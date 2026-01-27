Загубихме един от големите български музиканти

Тъжна новина за българската музика. На 76 години е починал един от най-големите китаристи в българския рок - Илия Караянев, съобщиха от BadRock Radio в социалните мрежи. Известен много повече като Личо Стоунса, той е роден на 27 юли 1949 година в любимия си Пловдив. Свири на китара от 14-годишен, като първите му уроци са от Ерик Клептън, Джими Хендрикс и група Shadows. Първата китара прави заедно с баща си, който е дърводелец. През 70-те е най-известният соло китарист у нас, като звездната си слава получава в оркестъра на Лили Иванова.

Още: Рак погуби легендарен член на Scorpions

После свири в авангардния тогава джаз оркестър "София". През 1984 г. емигрира в Швеция, след това свири по корабите, в оркестри в Германия и Норвегия. След тежка катастрофа през 1996 г. едва остава жив. След това се завръща в България, а последният му проект е Litcho Stones Band заедно с пловдивските музиканти Кольо Брадата и Сашо Каменаров.

Редом до най-големите

Снимка: BadRock Radio/Facebook

Свирил е във всички стилове и с всички родни величия. Летящият му старт е с Емил Димитров и Митко Щерев. С тях е 6 месеца през 70-те години, а после се оказва в оркестър "София". Навлича си куп неприятности заради дългата коса. Там също изкарва половин година. Малко след като ги напуска, бендът тръгва на турне, но самолетът, с който лети, падан и момчето, заело мястото му в оркестъра, загива.

После Илия Караянев се озовава във формация "6+1" начело с Иван Пеев. Там се сработва с Марги Хранова и Борис Годжунов. Бандата върви страхотно, плануват участия в чужбина, но една щура вечер завършва с милиция заради ревността на един от музикантите към Марги и всичко се разпада. После свири с Богдана Карадочева и Стефан Димитров.

В последните години живее в Пловдив.