ДПС никога не са имали легитимна подкрепа от ромската общност - всичко е било изкуствено и купено (ВИДЕО)

"ДПС никога не са имали легитимна подкрепа от ромската общност. Всичко е било изкуствено и купено". Това пред БНР Марин Тихомиров, депутат от ПП-ДБ. Той познава добре кварталите в покрайнините на столицата и на предсрочните избори получи над 400 преференции в 24 МИР, където се намира и махалата, която точно преди година беше съборена в района на "Захарна фабрика".

"Не беше лесно да убедя хората, които не разпознават градската десница, които никога не са се замисляли, че трябва да гласуват за тези, които искат да направят дълбоки реформи в съдебната система. Все още ми е трудно, защото са съсредоточени върху това колко ще им струва хляба".

Тихомиров обясни какво го е мотивирало да влезе в политиката. "Това, което виждах, е, че идват определени партии, опъват едни скари, едни оркестри, след това всички отиват да гласуват. След време нещата се промениха. Тайни кръгове раздаваха по 50 лева, след това евро. Едни хора могат да отидат и спокойно да купят гласове, а след това да застанат в позиция, при която от тях зависи съдбата на всеки български гражданин".

Не е лесно да си част от ромската общност и да тръгнеш към политиката, защото трябва да понесеш удари, както отвън, така и отвътре.

"Говореше се, че аз съм кандидат, защото на ПП-ДБ просто им трябва електорат. Но хората не повярваха на това". Марин Тихомиров активно протестира, когато пристигат сметки от стотици евро на домакинство за ток.

"Това ми помогна да ги убедя, че имаме нужда от хора, които застават рамо до рамо с тези, на които трудно се чува гласа и истинските проблеми". Той се надява да стане част от парламентарно мнозинството, което ще подкрепи смяната на ВСС.

"Вярвам, че това ще промени чувството за безнаказаност, което се усеща, когато някой купува гласове.

Зависимостите в съдебната система плашат хората от ромската общност да се занимават с политика. В неправителствения сектор си по-свободен".

Тихомиров е подал два сигнала за купуване на гласове. "След това информацията изтече до купувачите. Системата е доста пробита".