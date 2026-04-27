Радев ще реши кой ще е следващият президент: Анализ защо Гюров няма шанс

Най-големи шансове за президент ще има кандидатът, подкрепен от "Прогресивна България". Такъв анализ направи политологът проф. Милена Стефанова.

"До есента има много малко време, за да се прегрупират избирателите. Но този мажоритарен избор ще изисква много повече харизма и заявки за лидерство, много повече усмивки. Гюров не е такъв човек, освен ако не ни го покажат в друга светлина. Дясното си прави някакви заявки да се обединява с обща кандидатура. Ще бъде интересна и люта битка", заяви тя.

Тя добъви, че 52-то НС има шанс да започне по-бързо своята работа.

"Има мнозинство, което да си избере председател. Трябва да следим много внимателно как се позиционират в своите изказвания при откриването на работата на парламента политическите групи", коментира политологът.

Според нея ако се позовем на предизборната програма на "Прогресивна България", би трябвало да станем свидетели на политика вляво от центъра.

Обещанията трудно ще бъдат изпълнени

Тя е категорична, че в предизборната си кампания ПБ са залагали на популизъм и сега много трудно ще изпълнят обещанията си.

"Но желаното и декларираното от тях в кампанията малко трудно ще бъде изпълнено. Едно е да критикуваш от амвона на президентската институция, друго е да седнеш в креслото на министър-председателя и да задвижиш организационно нещата така, че да прокараш политиките си. Това широко отваряне към различни групи в обществото, което беше чист популизъм по време на кампанията, също може да изиграе лоша шега на управляващите, защото те не могат да отговорят на всички очаквания. След като сформират правителство, ще гледаме какъв бюджет ще внесат", добави тя.

Проф. Стефанова предупреди, че има риск да се изпадне в реваншизъм.

"От отделни представители на мнозинството се излъчват различни послания. А и част от избирателите очакват решаване на кадровия проблем и в държавната администрация, и в съдебната система. Докато се стигне до избора на главен прокурор вероятно ще минат 6 месеца, което може да обезсърчи до известна степен обикновения човек. Необходими са 160 гласа за избор на членове на ВСС. На "Прогресивна България" ще й трябва подкрепа. Предполагам, че тя ще бъде дадена веднага от ПП-ДБ. Но и тук има рискове, защото за да се гарантира тази подкрепа, ще трябва на някаква квота да се разпределят тези членове. Цялата система е направена така към момента, че с това няма да се свърши съдебната реформа", категорична е тя.

Едрият бизнес подкрепи Радев и няма да бъде "пипан"

Проф. Стефанова е скептична, че олигархичният модел в България ще бъде разграден.

"Кампанията на "Прогресивна България" беше изключително скъпа. Това правителство също няма да настъпи интересите на едрия бинес, защото има достатъчно негови представители, които подкрепиха кампанията на господин Радев", заяви тя.

Абсолютно съм убедена, че той няма да се превърне в българския Орбан, добави проф. Стефанова.

Тя е категорична, че Радев няма да посмее да предприеме радикални действия относно НАТО и ЕС.

Останалите партии

Проф. Милена Стефанова коментира резултата и състоянието и на останалите партии.

"ГЕРБ е показал, че може да работи и в опозиция, но загубата, която претърпя на тези избори е доста чувствителна. Едни от най-добрите експертни кадри на партията са избрани в това НС, но от тях нищо няма да зависи", заяви тя пред БНР.

По думите й Делян Пеевски няма да играе ролята на балансьор. Питам се ще спре ли отново да ходи на работа, добави тя.

"БСП ще трябва да мине през някакъв очистителен период. Но дали ще се върне в НС като самостоятелна формация е много рано да прогнозираме. Мисля си, че бихме могли да имаме пълен мандат при сегашната ситуация. Четири години са много дълго време. Те могат да бъдат използвани както за градивна работа по места, така и да бъдат пагубни. След Корнелия Нинова не трябваше да слагат тези безлични хора за техни лидери. И ПП, и БСП имам чувството, че работиха в полза на Радев през всичките тези години. Все едно му постилаха червеното килимче. Може някой ден пък да вземат да се слеят", коментира още тя.