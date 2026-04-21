Най-важното от изборите:

21 април 2026, 12:17 часа 489 прочитания 0 коментара
Снимка: МСМРБ
Gen Z гласува и сега какво?

"Gen Z гласува и сега какво? Политическите партии ще адресират ли в 52-рото НС проблемите, които младите хора им казаха, че са важни за тях?" Такова питане отправи в ефира на БНР Атанас Радев, председател на Национален младежки форум, един от организаторите на мащабната кампания "Дай глас", която имаше за цел да убеди младите да направят съзнателен избор.

По-голяма част от тях подкрепиха на изборите формацията на Румен Радев, показват социологическите проучвания.

"От Национален младежки форум сме имали срещи в президентството и знаем, че господин Радев отстоява позицията за самостоятелна институция по отношение на ресор "Младежи". Надяваме се "Прогресивна България" да има много активно отношение към младите хора и това да намира място в изпълнителната власт".

Още: Най-дългият предизборен дебат от години: Младите хора от "Дай глас" и Мария Цънцарова със значим успех (ВИДЕО)

Прагматичният разговор за създаване на редовно правителство, съдебна реформа и борба с корупцията е бил определящ при избора на Джен Z, обясни още той.

"Има и една умора от непрестанното ходене на избори и отсъствие на каквато и да било предвидимост и стабилност в управлението на държавата".

Атанас Радев отбеляза, че младите хора, като част от гражданското общество, могат да бъдат и необходимият на управлението коректив.

Още: "Дай глас": Една от най-мащабните предизборни кампании на над 200 организации

Ивайло Илиев Отговорен редактор
