"Ако Радев не подмени държавната администрация, обсебена от ГЕРБ и ДПС, ще се тъпче на едно място": Анализ

"Търсим спасителя, без да осъзнаваме, че спасението трябва да дойде от нас като общност." Това каза пред БНР историкът Александър Стоянов, преподавател в НГДЕК и главен асистент в Института по исторически изследвания към БАН.

"Българският народ е свикнал да бъде управляван от някого, който да раздава заповеди. Нямаме рефлекса да поемаме отговорност за действията си. Не осъзнаваме, че спасението трябва да дойде от нас като колектив, като общност. Българите не сме колектив, не сме общество, не сме общност, защото всички наченки на общество преди 1944 г. са били целенасочено унищожени от партията, която остава на власт и след това".

В момента България е 6 пъти по-богата, отколкото е била НРБ в края на своето съществуване, изтъкна историкът и добави: "Този прогрес е извършен от населението, въпреки политическия елит, а не благодарение на него".

Той подчерта, че икономически историци са доказали, че всичко, което се е случило като икономически и политически кризи в първите 7-8 години след 1990 г., е пряк резултат от действия, които са предприемани в комунистическа България до 1989 г.

Геополитика и история

"България е единствената източноевропейска държава, в която комунистическата партия остава твърдо на власт след т.нар. промени. Докато в другите държави има реални промени, при нас такива не се осъществяват и България остава в ръцете на същата номенклатура, която е управлявала преди това, но се получава една съвсем естествена подмяна на поколенията".

Историкът коментира актуалната политическа обстановка в страната след предсрочните избори на 19 април, като посочи, че до провеждането на президентските избори през ноември лидерът на спечелилата 131 места в парламента партия Румен Радев "ще има възможността да контролира парламента, президента и правителството":

"Това е големият тест за Радев. Той или ще обори всичко, което се говори за него и за всичките му зависимости, в което се съмнявам, или ще докаже, че е точно продукт на този политически инженеринг, в който го обвиняват. ... Ако Радев е продукт на политически инженеринг, в каквото го обвиняват, не виждам как той би отстъпил пред протести, освен ако те не са като през 1997 г."

Стоянов изтъкна кадровия проблем, който би имал Радев заради необходимостта от замяна на личния състав на държавната администрация, заета от хора на ГЕРБ и ДПС: "Ако той е на власт, но не подмени администрацията, всичките му промени и инициативи ще потънат в политическото блато и ще се тъпче на едно място".