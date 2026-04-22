Радан Кънев за оттеглянето на Сарафов: Няма никакъв повод за радост

Оставката на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор формално сложи край на месеци напрежение около законността на престоя му на поста, но вместо политическо успокоение, тя отприщи нова вълна от критики към начина, по който функционира съдебната система. Сарафов се оттегли, след като Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие заявлението му без дебат. Така приключи казус, белязан от спор около това, че той надхвърли значително законово допустимия срок като временно изпълняващ длъжността, въпреки указанията на Конституционния съд.

Именно този контекст провокира остра реакция от страна на евродепутата Радан Кънев, който в позиция, публикувана във Facebook, постави под съмнение мотивите зад закъснялото оттегляне.

"Няма повод за радост"

"Няма никакъв повод за радост в това, че Борислав Сарафов изведнъж реши да изпълни закона. Фактът е, че той не го изпълни, когато получи указания от Конституционния съд. Но го изпълни, когато ги получи от бъдещия министър на вътрешните работи. И това казва всичко", заявява Кънев.

Според него случилото се не е знак за възстановяване на законността, а доказателство, че реалните зависимости в системата остават непокътнати. "Системата за злоупотреба с власт в България е непокътната. Сменена - и незапомнено концентрирана - е само властта", пише още той.

Кънев изразява скептицизъм и към бъдещето на съдебната власт, включително към предстоящото обновяване на Висшия съдебен съвет и избора на нов главен прокурор. По думите му няма основания да се очаква реална независимост от "нелегитимни властови и ченгеджийски влияния".

В позицията си евродепутатът прави и по-широка политическа оценка, насочена към т.нар. "модел Борисов/Пеевски". "Засега единственото демонтирано от "Модела Борисов/Пеевски" е Борисов, и може би Пеевски. Моделът си стои. Той се опира на наследена още от комунистическия режим нелегитимна зависимост", посочва Кънев.

Той отправя и предупреждение към собствената си политическа общност - "Продължаваме промяната - Демократична България", като подчертава, че не бива да се разчита на добронамереност от страна на изпълнителната власт.

"Разбира се, от 37-те народни представители на ПП-ДБ зависи немалко. Дори и тримата ни представители в ЕП имаме роля. Но тези 40 души трябва да действаме единно, категорично и без никакви лековерни презумпции, че победителят на изборите е добронамерен и искрено готов да осигури независима съдебна власт", пише той.

Финалът на позицията му звучи като предупреждение: "Просто е недопустимо да се презюмира, че правителството ще желае независимо правосъдие. Властта не работи така. И разделението на властите се извоюва, не се дарява от победители на изборите."