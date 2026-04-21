Вместо да остарее като катедрала, избра да остарее като Слави: Ако имате лош ден, представете си, че можеше да сте Стефка Костадинова

Ако имате лош ден, представете си, че можеше да сте Стефка Костадинова.

Това написа във Фейсбук Стоил Цицелков, експерт по изборни въпроси и обществен анализатор, който пададе оставка като служебен министър по честните избори.

"Световен рекордьор, международен авторитет, човек с място в историята, който вместо да си тръгне достойно, реши да се вкопчи в поста си в БОК без логика, без сериозни правни аргументи и без усещане за мярка", пише Цицелков.

"После разсея и последното съмнение, че е протеже на Шиши, като се озова в листите му. Явно хора не е имало, а другите спортисти са били при Радев. И сега не просто изпада от парламента", коментира още той.

"Можеше да остарее като катедрала, а избра да остарее като слави трифоноф", завърши коментара си Цицелков.

Костадинова не успя да влезе в НС

Стефка Костадинова, бивш президент на БОК, остана извън новия парламент, тъй като не успя да влезе от Пловдив.

ДПС-Ново начало на Делян Пеевски няма да има депутат и от Пловдив-град, където водач беше именно бившият председател на Българския олимпийски комитет (БОК) Стефка Костадинова.

Това беше първата кандидатура на Костадинова за депутат.

През март, когато се разбра, че влиза в листите на Пеевски, Костадинова обяви още, че напуска Българския олимпийски комитет (БОК), кoйто на практика не оглавява от година, но все още фигурира като председател в Търговския регистър. Костадинова беше начело на БОК в продължение на 20 години, но на 19 март март 2025 г. на Общо събрание на БОК за нов председател беше избрана Весела Лечева, която се смята за близка до Румен Радев.

След избора на Лечева двете първоначално се поздравиха, но след това последваха редица скандали и скоро след събранието и бяха внесени и седем жалби срещу Лечева и екипа ѝ. Заради тях се блокира и вписването на новото ръководство на БОК в Търговския регистър, където като председател все още фигурира Костадинова. Въпреки това, Международният олимпийски комитет призна Весела Лечева за председател.