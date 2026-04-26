Евтина демагогия: Радев наруши закона, но вместо тихо да се засрами, ни сервира PR постановка

26 април 2026, 9:40 часа 623 прочитания 0 коментара
Снимка: Пресцентър
Писна ми от евтина демагогия! Румен Радев нарушил закона, но вместо да си плати тихо и да се засрами, той ни сервира PR постановка – снима се как плаща глобата и дори ни поучава за "равенството пред закона".

Това написа възмутен номинацията на гражданското сдружение БОЕЦ за главен прокурор - бившия председател на Софийския районен съд адвокат Методи Лалов по повод глобата за паркиране на бившия президент, която той обяви публично, че е платил.

"Това не е достойнство, това е висша форма на наглост", заяви Лалов.

"Обръщам се към военния Радев: В армията учат на дисциплина. Равнявайте се по тези, които НЕ нарушават закона, а не ни показвайте как гордо "поправяте" собствената си безпардонност", призова той.

Лалов се обърна и към "човека Радев": "Когато сте сгазили лука, единствената правилна позиция е смирението. Гледайте в земята, а не в обектива на камерата".

Според Лалов истинският държавник се познава по това, че не си позволява да е над правилата, а не по това колко добре позира с полицаите след поредната си издънка.

"Равенството пред закона не е фотосесия, то е начин на поведение", категоричен е юристът.

Десислава Любомирова Отговорен редактор
