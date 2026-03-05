Войната в Украйна:

Електоратът на БСП - основна мишена на тези избори: Анализ

05 март 2026, 9:47 часа 158 прочитания 0 коментара
"Всичко зависи от действията и от съмишлениците на Румен Радев. От гледна точка на посланията му и това, което чуваме до момента, мисля, че ще се опита “да навлезе в ловните полета” на социалистическата партия, защото самото заглавие на тази политическа сила е “Прогресивна България”. Това каза в интервю за БНР политологът доцент Петър Чолаков, според когото новата формация на Румен Радев ще привлече симпатизанти БСП.

"Посланията: “Свобода, справедливост и солидарност”, които се чуват, това са трите "С” на социалдемократите, така че очевидно се навлиза в това поле. От друга страна, като генерал, той няма как да не въплъщава най-малкото в общественото съзнание, един консервативен дух, най-малкото. В някакъв смисъл ще видим в негово лице продължение на левия консерватизъм, който правеше Корнелия Нинова навремето. Дано този път да е по-успешно, защото в случая с Нинова начело на БСП, електорално нещата не се развиха добре за тях", каза още той.

Според Чолаков това е, което той ще заложи в програмата си и това е, което ще се опита да прави и на практика. "Предстои да видим дали ще се увенчае с успех”.

Снимка: Actualno.com

“Прогресивна България" ще бъде основен конкурент на БСП и вече, оттам нататък, в 52-рия парламент, ако влезе и БСП, биха могли да си партнират. За избирателите на БСП води битка и “Продължаваме промяната”. Това също е лява формация, ляво-либерална, обаче пласирана вляво от политическия център. Така че битката за избирателите на БСП е голяма и в тази битка се включва и Асен Василев”.

Служебното правителство е сменило двама министри в първите седмици на управлението си, припомни политологът: "Не можем да кажем, че беше летящ старт, нали така? По-скоро се попрепънаха още на старта”.

Общо 15 партии и 12 коалиции са регистрирани в ЦИК за изборите на 19 април. Очакванията на експерта са "по-скоро някой от сегашните играчи да изпадне", но той не изключва и появата на други нови формации в НС.

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
БСП Петър Чолаков предсрочни парламентарни избори 2026
