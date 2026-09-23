Бензинът трябва да е 1,28 евро: Мнение, че "руски слуги" прикриват "схема"

"Несъстоятелно е да се твърди, че ако се намали ДДС за горивата, ще се постигне облекчение на пазара. Още повече, че в България е фиксиран най-ниският позволен акциз в целия ЕС. Не може да е по-нисък. Може да се понижи единствено производствената цена". Такова мнение изразява във Facebook популярният в тази мрежа профил Георги Георгиев, чиито тези и анализи често са били цитирани и обсъждани онлайн. Той правилно отбелязва, че акцизът не зависи от продажната цена на литър гориво и макар че страната ни е близо до минимума на ставките по действащата европейска директива, то все пак има механизми, по които една държава може да получи дерогация.

Пример е Испания - тази година ЕК разглежда временно намаляване на акцизните ставки там под минималните нива, предвидени в директивата.

И все пак - намаляването на ДДС механично намалява данъчната тежест върху литъра, ако то се прехвърли към крайната цена. Разбира се, има икономически въпрос кой ще получи ефекта от намалението — потребителят, търговецът или частично и двамата.

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"Акцизът в България е фиксирана сума на литър (независимо от цената), а ДДС е 20% от крайната цена (начислява се върху сумата от производствената цена и акциза). При крайна цена от 1,20 евро на литър, държавата прибира общо 0,563 евро за бензин и 0,530 евро за дизел под формата на данъци (приблизително половината от крайната цена)", пише Георгиев, като 0,563 е сборът от 0,363 евро за литър бензин и 0,2 евро ДДС.

"При цена от 1,50 евро на литър – съответно 0,613 евро за бензин и 0,580 евро за дизел. При крайна цена от 1,80 евро на литър, държавата прибира общо 0,723 евро за бензин и 0,690 евро за дизел под формата на данъци", добавя Георгиев, но всъщност тук има неточност при изчислението - правилното е 0,663 евро за бензин и 0,630 за дизел.

"Как така цената на бензиностанциите в Тексас след данъци е по-ниска от производствената цена на рафинерията на "Лукойл"?"

"И тук идва въпроса как така крайната цена на бензиностанциите в Тексас - (около 1 долар на литър) с включени федерални и щатски такси е по-ниска от производствената цена на рафинерията на "Лукойл", пита той.

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Наистина, според Администрацията за енергийна информация (EIA) на САЩ, към 21 септември 2026 г. средната цена в Тексас е около $3,929/галон, т.е. около $1,04/литър, с включени данъци. Но все пак сравнението с производствената цена на "Лукойл" трябва да се гледа под лупа, понеже в Щатите има разлики в структурата на рафинериите, достъпа до суров петрол, транспортни разходи, продуктови спецификации, данъчна система, структура на пазара и т.н. И самите данъци в САЩ са различни. През януари 2026 г. федералният данък върху бензина е 18,4 цента/галон, а средният щатски данък и такси са около 33,27 цента/галон.

Снимка: БГНЕС

1,28 евро ли трябва да е литърът бензин при цена на петрола от 100 долара?

"Реалната неспекулативна производствена цена в рафинериите при цена на петрола от 100 долара за барел е около 0,638 EUR, а при цена на петрола от 60 долара за барел е около 0,411 EUR. Прибавяйки българските данъци - акциз и ДДС, и средните търговски наценки (транспорт и марж на бензиностанцията), крайната цена на колонката в България би била около 1,28 евро за бензин при петрол от 100 долара и около 1,01 евро при петрол от 60 долара. Сами се сещайте как ни дере "Лукойл" и защо акцизът в България е толкова нисък?!", гласи "анализът".

Цената на суровия петрол "Брент", който е референтен за Европа, на 23 септември падна до 98,72 долара за барел. Днес цената на бензин А95 по бензиностанциите у нас е в диапазона 1,68-1,73 евро на литър.

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Наистина, при цена от 100 долара за барел, изчисленията показват 0,638 евро производствена цена, но уравнението не включва факта, че от един барел суров петрол се произвеждат редица продукти, не само бензин. Данните на американската енергийна статистика например показват, че от един барел суров петрол се получават повече от 42 галона рафинирани продукти, и то най-различни. Освен това има разходи за ток и природен газ, труд, поддръжка, транспорт, амортизация, загуби и т.н. - тоест, цената на суровия петрол не е непременно равна на производствената себестойност на бензина.

Плаща ли данъци "Лукойл"?

"От 2000 г. "Лукойл" не е платил и 1 стотинка данък печалба", твърди авторът, но през 2021 г. дружеството отчита печалба от около 75 млн. лв. и начислява около 7 млн. лв. данъци (плаща за първи път от доста години), а през 2023 г. официално съобщава за авансово плащане на корпоративен данък. Факт е обаче, че в продължителни периоди „Лукойл Нефтохим“ е декларирал загуби и е плащал малко или никакъв корпоративен данък върху печалбата.

"Схемата представлява скрито разпределение на печалба между свързани лица, като "Лукойл" внася по документи петрола през офшорката си "Литаско" на завишени цени, а продава на съседни държави само през офшорката си "Литаско" на занижени цени. Т.е. офшорката "Линаско" купува по фактура петрола на пазарна цена, но го префактурира към "Лукойл" на завишена цена. Обратно - "Лукойл" продава на "Литаско" горивата на занижени цени, а тя само по документи ги продава на съседните ни държави на пазарни цени", пише Георгиев, като движения между "Лукойл" и "Литаско" наистина бяха проверявани официално - все още не е доказано подобно твърдение.

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"Според ДОПК вр. ЗКПО това е скрито разпределение на печалба между свързави лица и глобата по закон е 20% от оборота. Само глобата за последните 5 години е по-голяма от стойността на рафинерията", пише той, но всъщност чл. 267 ЗКПО предвижда 20% от сумата, представляваща скритото разпределение на печалбата, а не 20% от оборота.

"Да не говорим, че това представлява и престъпления по НК (...) Е, сещате ли се защо НАП, Прокуратурата, Борисов и Радев прикриват години наред това престъпление?! При положение че за 24 часа държавата ни може да си върне рафинерията безплатно?! Можете ли да кажете, че не са руски слуги, и то добре платени от тази схема?!", пита Георги Георгиев.