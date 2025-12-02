"Гласът на протестиращите ще бъде чут": GenZ ГЕРБ осъдиха агресията и обещаха развръзка (ВИДЕО)

"Със сигурност гласът на протестиращите ще бъде чут. Може би тези дни ще има отговор, ще разберете какво ще се случи", коментира народният представител от ГЕРБ-СДС Николай Алгафари пред медиите след погрома на офис на ГЕРБ в столичния район "Оборище" по време на снощния протест срещу бюджет 2026 г. Младежи - ГЕРБ оправдаха липсата на реакция на полицията спрямо погрома над офиса им, като отбелязаха, че протестът не е бил регламентиран да се случи на това място. "Смятаме, че полицията много добре се справи със задълженията си", добави лидерът на Младежи ГЕРБ Никола Скорчелиев.

Според младежите от ГЕРБ протестът е трябвало да бъде мирен и по-скоро въпросите са към организаторите му.

Офисът е изпотрошен

Заедно с други младежи Алгафари и Скорчелиев бяха в офиса, за да видят щетите от погрома над офиса на партията. Там беше и столичният общински съветник Антон Хекимян. Видно от кадрите - не е останало здраво стъкло от витрината на офиса, а вътре здраво изглежда единствено пианото.

Междувременно деца от училище в близост се въртяха около изпотрошената сграда с риск да се нарежат на стъклата.

Осъдиха агресията

Лидерът на Младежи - ГЕРБ подчерта, че като представители на поколението GenZ което в момента си иска своите неща и което е гласът на народа, се противопоставят на напежението и на разделението.

"Снощи бяхме свидетели на един протест, който трябваше да бъде мирен, който трябваше да изрази гражданската позиция на младите хора като нас. Ние като млади хора винаги сме подкрепяли протеста като форма на гражданска активност и гражданска позиция, но не той да прераства към такъв тип напрежение и към изпотрошаване на открити пространства, за които се грижат други млади хора. Младите хора трябва да бъдат израз на свободата, но не и да се троши", заяви

От Младежи - ГЕРБ смятат, че именно младите хора трябва да се обединят и призоваха младежите да не позволяват да бъдат използвани.

Нямат общо с погрома

"Нямаме нищо общо с организацията на протеста и определено нямаме нищо общо с тези хора. Погледнете офиса отзад, той е на ГЕРБ. Това, което говорят нашите опоненти, че едва ли не ние по някакъв начин сме организирали агитки - според вас щяхме ли да чупим собствения си офис, ако това се беше случило?", попита депутатът от ГЕРБ Николай Алгафари.

Подкрепят редовното управление

На въпрос дали са съгласни да са в коалиция с "ДПС - Ново начало", младежите отговориха, че са съгласни България да има редовно правителство и да има условия за живот на младите.

"Не искаме безредици, не искаме напрежение, не искаме агресия", добави още Скорчелиев. ОЩЕ: Хулигани подпалиха клуб на ГЕРБ в жилищна сграда (ВИДЕО)