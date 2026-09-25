"Разкрачена позиция": Йотова осъди Русия, отрече се, говори на френски, а можеше да защити кирилицата и да говори на български

Българският президент Илияна Йотова е основен двигател зад "разкрачената и жалка" позиция на България на международната сцена. Такова мнение изказа депутатът от "Да, България" Елисавета Белобрадова.

"Илияна Йотова успя да постигне невъзможното. Присъедини се към декларация, която осъжда Русия “за пред хората”, с което изнерви всички хора, които досега плашеше и стресираше заедно с Радев. После се отрече от декларацията, с което изнерви всички, които искат България да има силна, проевропейска позиция. Изнерви ПОЧТИ ВСИЧКИ с Фейсбук поста си и малкото останали, които не бяха изнервени, се изнервиха защо е говорила на френски като можеше да защити кирилицата като говори на български", написа Белобрадова във Фейсбук.

"Така или иначе, никой, ама никой в света не се интересува от разкрачената ни, жалка, мътна позиция. С огромна скорост започваме да губим значение и сила, заради шепа хора без принципи, идеи и гръбнак", коментира още тя.

Източник: БГНЕС

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Белобрадова заяви, че Йотова й напомня за вица, в който "лъвът на казал "Сега искам всички красиви животни да застанат отляво, а всички умни отдясно" и жабата казала "А ся да се разчекна ли?"".

"С други думи - това не може да е главнокомандващ. Не може", завърши Белобрадова.

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