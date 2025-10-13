Редно е Борисов - лидерът на петата* политическа сила в Пазарджик, да подари часовник на победителя

Редно е сега Борисов - лидерът на петата* политическа сила в Пазарджик, да подари часовник на победителя. Това написа в коментар в профила си във Facebook журналистът на "Капитал" Полина Паунова относно изборите в Пазарджик и победата на партията на Делян Пеевски. Тя припомня една традиция в ГЕРБ, "дето Цветанов подаряваше на Борисов часовници за изборните победи на партията. Закачка било между началника и втория по ранг в управлението".

Много е добре, че ДПС-Ново начало са първа политическа сила в Пазарджик. Беше напълно логично след момчетата с Поршетата... Публикувахте от Polina Paunova в Неделя, 12 октомври 2025 г.

"Много е добре, че ДПС-Ново начало са първа политическа сила в Пазарджик. Беше напълно логично след момчетата с Поршетата и пари в брой, които правеха интервюта за работа по селата баш в деня на изборите. Ние знаем как протичат тия интервюта за работа още от произнасянето на Конституционния съд по парламентарния вот:

"Бюлетините в секции 060800027 (6-и МИР Враца), 122400033 (Монтана) и 152400205 (Плевен) пък силно са смутили експертите, затова те са препоръчали на Конституционния съд, а той е приел провеждането на графологична експертиза. Причините за това са, че при прегледа на книжата е направило впечатление, че всички бюлетини за "ДПС-Ново начало" са със сходен знак "Х". В друга от секциите пък е било видимо, че попълването на гласа е ставало директно върху кочана с бюлетините, защото натискът при изписването на "Х" се е отбелязал и на следващата бюлетина.

Графологичната експертиза е потвърдила съмненията на експертите. Изводът, който може да се направи, е, че тези гласове са видимо подправяни - някой е гласувал с бюлетина след бюлетина", пише Паунова.

* След окончателното публикуване на 100% обработени протоколи ГЕРБ всъщност финишира на шестата позиция - формацията на Борисов печели 1982 гласа, което й отрежда 6,16% подкрепа. Вижте пълните резултати ТУК.