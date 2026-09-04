Войната в Иран::

Вълчев си пази мястото в БТА: Само неплатен отпуск за кандидата за вицепрезидент, но не и оставка (СНИМКИ)

04 септември 2026, 12:56 часа 576 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Вълчев си пази мястото в БТА: Само неплатен отпуск за кандидата за вицепрезидент, но не и оставка (СНИМКИ)

"Не бе, решението на Йотова да предложи на генералния директор на БТА поста на кандидат вицепрезидент не е “признание за българските медии, които предоставят територия за многоликото ни общество”, както обяснил вчера Кирил Вълчев. Това е признание, че определени медии (а тези с държавно финансиране и без обществена фуниция като БТА) са си персонал на властниците". Това пише в профила си в социалните мрежи журналистът Полина Паунова след изявлението на държавния глава в четвъртък вечер.

Тя цитира и думите на Вълчев, който подчерта, че ще последва "най-добрите примери на ръководители на независими институции" и затова: "Още утре ще предам текущите дела на колегите от личния екип в БТА, а през следващата седмица ще изляза в неплатен отпуск до края на крампанията".

Още: Йотова помоли Лили Иванова да я подкрепи за президент, тя прие

По този повод Паунова подчертава: "В тая ситуация се подава оставка. За да освободиш "институцията" от своята политически обремененост. Но, нищо де, Прогресивна България, на която Вълчев е кандидат за вицепрезидент обеща промени в конституцията именно в разпоредбите, засягащи президента. Да предложи един текст, според който няма несъвместимост в това да си вицепреизидент и началник да БТА, а може и да е задължително", казва още журналистът.

Още: "Когато печели, печели само той. Когато губи - губи целият народ": Гюров за Радев и разкрития защо Кандев си тръгна от МВР

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Президентски избори Полина Паунова Кирил Вълчев президентски избори 2026
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Редактор
Още от Мнения
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес