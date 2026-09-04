Вълчев си пази мястото в БТА: Само неплатен отпуск за кандидата за вицепрезидент, но не и оставка (СНИМКИ)

"Не бе, решението на Йотова да предложи на генералния директор на БТА поста на кандидат вицепрезидент не е “признание за българските медии, които предоставят територия за многоликото ни общество”, както обяснил вчера Кирил Вълчев. Това е признание, че определени медии (а тези с държавно финансиране и без обществена фуниция като БТА) са си персонал на властниците". Това пише в профила си в социалните мрежи журналистът Полина Паунова след изявлението на държавния глава в четвъртък вечер.

Тя цитира и думите на Вълчев, който подчерта, че ще последва "най-добрите примери на ръководители на независими институции" и затова: "Още утре ще предам текущите дела на колегите от личния екип в БТА, а през следващата седмица ще изляза в неплатен отпуск до края на крампанията".

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По този повод Паунова подчертава: "В тая ситуация се подава оставка. За да освободиш "институцията" от своята политически обремененост. Но, нищо де, Прогресивна България, на която Вълчев е кандидат за вицепрезидент обеща промени в конституцията именно в разпоредбите, засягащи президента. Да предложи един текст, според който няма несъвместимост в това да си вицепреизидент и началник да БТА, а може и да е задължително", казва още журналистът.

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