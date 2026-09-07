Адв. Димитър Марковски за смъртта на Георги Кузев: Българинът в съда все още струва колкото един хубав кон

Българинът струва по-малко един хубав кон. За млад българин между 110 до 130-140 000 евро. За по-възрастен сме имали граждански искове до 100 000 евро, което е колкото един хубав западен автомобил. Това коментира адвокат Димитър Марковски, който представлява роднините на убития в Пловдив Георги Кузев, в ефира на Нова телевизия. Той обясни, че граждански иск не може да се предявява в досъдебното производство, което е груба грешка.

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"Това практически унищожава интересите на пострадалите. Сами разбирате, че в досъдебното производство, когато се заяви, че се предявява в процеса граждански иск, всички започват да предприемат действия и да търсят вратички по някакъв начин да се освободят от собствеността, към която може да бъде насочен гражданският иск, за да може да не се реализира граждански иск", каза Марковски.

"Аз съм предприел действия за обезпечаване на иска, който семейството на Георги Кузев ще предяви. Надявам се прокуратурата и органите на разследването да ни окажат съдействие по този въпрос. Не съм коментирал конкретни параметри със сестрата на Георги, защото първо момичето най-вероятно ще ми остави това да бъде свързано с моята професионална преценка. Никога досега не е ставало въпрос колко струва животът на нейния брат. Под никаква форма”, каза Марковски.

Той обясни, че ще бъдат подадени различни граждански искове към всеки един от съизвършителите спрямо участието му. Според Марковски има достатъчно видеоматериал, който да ориентира за действията на всеки един от участниците.

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Ако извършителите са непълнолетни, гражданските искове се предявяват към родителите, обясни адвокатът.

"Не бих казал, че всички замесени в смъртта на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив са с повдигнати обвинения. Това е спекулативно на този етап от досъдебното производство", съобщи защитникът.

Според него разследващите работят усилено, за да анализират голям обем от доказателства за кратък период от време. „Основните очевидци на побоя и хората, които са били в района, на този етап са разпитани. Разследването винаги може да установи допълнителни лица, които са минали случайно, забелязали са нещо”, коментира адвокат Марковски.

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„За нас е важно да се изяснят няколко обстоятелства. Първото е кой е участвал най-активно в побоя. Всички казват, че е колективно мероприятие. Но от правна гледна точка е много важно да се установи кой е тарторът. Когато се установи кой има активна роля и неговият принос за настъпване на смъртта на Георги е изведен пред останалите съучастници, тогава той трябва да понесе най-сериозна санкция”, каза Марковски. Той допълни, че има такова име, което е изведено пред другите.