"Добро утро, Приятели, днес звънях на Янка Такева, нещо не вдига. Викам си - чете, жената, анализира резултатите от тестовете." С този ироничен коментар известният анестезиолог и общественик д-р Мирослав Ненков коментира катастрофалните резултати от тестовете на PISA, според които българските ученици се нареждат на последното място по функционална грамотност в ЕС.

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"Нееее, не са ни виновни децата, не! Тези, които определят правилата и програмите са виновните. Тези, които ние не познаваме. Никой не пита истинските учители от класните стаи нищо. Тези, които въведоха т.нар. делегиран бюджет и направиха така, че нашите деца да учат имитации и безмислени наизустявания на "учебен материал". Дали нещо ще се случи след този срам? Ужасно срамно би било някой янкотакевист да вземе да разправя, че децата ни това или децата онова", пише още той.

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