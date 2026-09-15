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"Какво общо има с изборите?": Радев нарече Калушев хладнокръвнен убиец и откровен педофил (ВИДЕО)

15 септември 2026, 13:01 часа 1215 прочитания 2 коментара

"Хладнокръвното убийство на деца, тяхното сексуално насилване според вас какво общо има с едни избори? Трябва да стигнем до дъното на тази секта и педофилска организация", коментира премиерът Румен Радев във връзка с оповестената информация по случая "Петрохан-Околчица" и в отговор на въпрос дали вчерашната пресконференция на МВР и прокуратурата няма връзка с президентските избори.

Той нарече изнесените вчера факти потресаващи и изключително тревожни за бъдещето ни като общество.

Според него трябва да се разбере как така институции са дали на едно НПО име, функции и легитимация на държавна агенция, как това "свърталище на педофили, погазващи всякакви морални норми", се е радвало на финансова и политическа подкрепа и как така те са се разпореждали с една завзета огромна територия и са възпрепятствали свободното движение на български граждани и как се е регистрирало такова огромно количество оръжия.

"Как така един човек, който е бил толериран финансово, политически, легитимиран обществено, всъщност е човек, погазващ вяскакви морални норми, хладнокръвен убиец на деца и откровен педофил? Как така се е стигнало до това нещо? Това е процес, продължавал години наред", попита още Радев. ОЩЕ: Едно оръжие, изстрели от упор и въпроси около интимни следи: Съдебен лекар разкри детайли за трагедията на Околчица

Лицензът на частното училище "Космос"

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В контекста на случая "Петрохан-Околчица" образователният министър проф. Георги Вълчев коментира и темата с лиценза на частното училище "Космос", в което учи загиналият Александър Макулев и чиито отсъствия не са отбелязвани, докато той е бил на "Петрохан" с групата на Калушев.

За това прокуратурата образува досъдебно производство за неизпълнение на служебни задължения. 

Образователното министерство е констатирало съществени нередности в организацията на учебния процес, в квалификацията на учителите и са направени предписания. Предстои този месец Регионалното управление на образованието да направи ново посещение, за да провери дали всичко това е изпълнено. "Ако не е изпълнено, ние можем да отнемем и лиценза на училище "Космос", но относно другите неща - трябва да изчакаме приключването на следствието", добави още проф. Вълчев.

Той заяви, че изпълнителната власт трябва да се съобразява с темповете на съдебната система. ОЩЕ: "Дейността на Калушев е меко казано укорима": Божанов за случая "Петрохан"

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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