"Все повече роми гласуват съзнателно и обещават, че няма да продадат гласа си": Анализ на вота

От много време никоя партия не може да се смята за абонирана за гласовете на ромите. В това бе категоричен пред БНР Деян Колев, председател на Центъра за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе". Според него все по-голям е процентът на ромите, които участват съзнателно в изборите и които казват открито, че няма да продадат гласа си.

"Това, което оказва влияние, е дали ромите ще видят свои представители или такива, които защитават и техните интереси, в изборите за парламент, в листите на различните партии. Убедили сме се много пъти, че когато има представител на ромската общност, не говоря задължително това да е ром - това може да е човек, който те са припознали, хората не се изкушават от това да продават гласа си, а гласуват съзнателно за него", обясни той.

Колев отбеляза, че в листите започнаха да се появяват роми, но те са на неизбираеми места: "Не мога да кажа, че на тези избори ще имаме голям брой роми, които ще влязат в Народното събрание. Респективно не мога да кажа, че по този начин ще бъдат привлечени ромите към определена политическа сила".

Според него няма политическа сила, която открито да адресира проблемите, които са специфични за ромската общност. За него това е грешка.

"Очевидно е, че предизвикателства и проблеми има и ако политическите сили не адресират тези проблеми, те не могат да очакват и по-създателно отношение към тях в изборите", категоричен бе той.

Младите роми в голяма степен споделят това, което споделят и младите българи, посочи Деян Колев и добави: "Интересуват ги теми, свързани с екологични проблеми, с по-добро образование, също така и специфични теми като това как да има превенция на агресията в училище, превенция на ранните бракове. В тази връзка те се вълнуват и от това да няма купуване на гласове и да има честни избори".

"Амалипе" работи активно с младежи от различни училища от цялата страна, за да бъдат активизирани за едно гражданско отношение, за участие в училищния живот, както и за участие в обществения.

