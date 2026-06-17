Върви процес да излезем от ЕС: Радев зае мястото на Орбан в услуга на Путин, предупреждава Илиян Василев

От днес е в сила забраната за внос на руски газ по тръба по краткосрочни договори, което пряко касае България, тъй като тя е единствената страна, която по тръба получава руски газ. Затова позицията ни против новия пакет санкции на ЕС изглежда като системно отдалечаване от общата европейска позиция и придвижване към ролята на вътрешен блокиращ фактор в ЕС. Прави се тихо, стъпка по стъпка, без обществото много-много да разбира, докато един ден не стане свършен факт. "Затова е време за внимание. И за реакция, преди тихият "Булекзит" да се превърне в официална политика. За протест преди да е станало късно". Това написа в своя публикация в личната си страница във Facebook бившият ни посланик в Русия Илиян Василев.

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Според Василев, сега Радев плаща сметката за това, че спечели така убедително изборите. "И най-трудно ще бъде за гласувалите за него въпреки предупрежденията, че той е руски проект", предупреждава Василев, който пак повтаря, че Радев става заместника на Путин в ЕС на мястото на Виктор Орбан.

Ние сме против санкции срещу патриарх Кирил, "който благослови войната срещу едноверците в Украйна и против енергийните санкции. Само че именно енергийните санкции са гръбнакът на натиска срещу Кремъл. Без тях останалите санкции губят голяма част от ефекта си", уточнява Василев.

"Против санкции срещу патриарх Кирил, но нито дума за атаката срещу Киево-Печерската лавра - една от най-големите светини на православния свят.

Но проблемите тепърва започват.

Ако съберете на едно място действията на архитекта на Балкански поток Владимир Малинов за блокиране на реалния потенциал на Вертикалния газов коридор да измести с неруски руския газ в региона, позицията на министъра на енергетиката по договора с "Боташ" - според която тарифите едва ли не нямат значение, въпреки че Булгаргаз е в състояние на фактически технически фалит - и намеренията за нова мащабна сделка с Турция, чрез която руски газ да продължи да достига Европа през България, картината става повече от ясна - чака ни цунами и преместване на геополитическите котви на страната. Особено когато всичко това се случва в момент, в който Европейският съюз последователно затяга ограниченията срещу руския енергиен износ.

Г-7 вчера потвърди курса към засилване на подкрепата за Украйна и увеличаване на натиска върху Русия.

Радев и неговите хора днес демонстрират точно обратната посока. Все по-трудно е това да бъде обяснявано като "балансирана" или "национално отговорна" политика", заключва Василев.

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