Община Пазарджик отчита период с мащабни инвестиции в градската и селската инфраструктура, модернизирани услуги, обновени обществени пространства и привлечено европейско финансиране.

През третата година от началото на мандата ръководството на Община Пазарджик отчита период на интензивна работа, мащабни инвестиции и структурни промени в начина, по който се управляват ключови общински услуги и проекти. Периодът е белязан от мащабна реорганизация на общинските услуги, ускорено привличане на външно финансиране и подготовка на проекти, които ще определят развитието на града и населените места през следващите години.

Сред най-видимите промени са новият модел за управление на чистотата, обновяването на жилищния фонд, инвестициите в улици и квартали, модернизирането на градския транспорт, развитието на образователната и социалната инфраструктура и мащабните инвестиции във ВиК и уличното осветление в селата.

„Не твърдим, че сме решили всички проблеми. Има още много улици, квартали и населени места, които очакват подобрения. Но три години по-късно можем да покажем завършени обекти, работещи услуги, привлечени инвестиции и готови проекти, които ще определят развитието на Пазарджик за години напред“, заявява кметът на Община Пазарджик Петър Куленски.

Нова система за управление на чистотата

Една от най-съществените промени е създаването на Общинско предприятие „Чистота“ и изграждането на собствен капацитет за сметопочистване, сметоизвозване и поддържане на публичните пространства. Общината е инвестирала в 28 специализирани машини и автомобили, предназначени за сметосъбиране, машинно метене, миене и почистване на едрогабаритни отпадъци. Поставени са 4383 нови съда за отпадъци, сред които 355 контейнера от автоматизираната система НОРД, 1028 контейнера тип „Ракла“ и 3000 кофи за битови отпадъци. Ежедневно сметосъбиране, ръчно и машинно метене, обслужване на съдовете и почистване на растителни и едрогабаритни отпадъци. Новата организация вече обхваща не само Пазарджик, но и селата Главиница, Ивайло и Мокрище.

В експлоатация е въведена и Клетка 2 на Регионалното депо за отпадъци, с капацитет от близо 1 млн. тона. Съоръжението осигурява устойчиво управление на отпадъците за Пазарджик и още осем общини в областта през следващите поне 12 години.

Над 30 млн. евро за обновяване на жилищната и градската среда

През 2026 г. са завършени 13 многофамилни жилищни сгради, с обща стойност на инвестицията от 14 млн. евро. Междувременно са подписани договори и е осигурено финансиране от още 16 млн. евро за санирането на 14 сгради. След приключването на проектите общо 27 многофамилни жилищни сгради, в които живеят над 6000 души, ще бъдат обновени.

Паралелно с това продължава мащабното обновяване на улици, тротоари, паркове и обществени пространства. Изпълнен е ремонтът на двете кръгови кръстовища при моста над река Марица, включително полагане на нова асфалтова настилка и подобряване на условията за движение.

Общината реализира и проекти за благоустрояване на квартали, като общият обем на инвестициите в улична инфраструктура и благоустрояване надхвърля 10 млн. евро. До края на 2026 г. се очаква да приключи благоустрояването на квартал „Марица – Болницата“. В ход са ремонтите на улиците „Стефан Захариев“, „Княз Борис I“, „Витоша“, „Верила“ и на бул. „Княгиня Мария Луиза“ в участъка между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Христо Ботев“.

Общината вече има готови проекти за основни ремонти на седем ключови пътни артерии – бул. „Георги Бенковски“, бул. „България“, ул. „Пловдивска“, ул. „Димчо Дебелянов“, ул. „Ген. Гурко“, ул. „Княз Александър Батенберг“ и ул. „Ивайловско шосе“. Проектите предвиждат цялостно обновяване на улиците – пътни настилки, тротоари, ВиК и друга подземна инфраструктура, велосипедни алеи, паркоместа, озеленяване и достъпна среда.

Повече и по-добри пространства за деца и отдих

След изграждането на 11 нови детски площадки в Пазарджик и 7 в населените места през 2025 г., инвестициите в тази инфраструктура продължават. През 2026 г. беше открита нова модерна детска площадка в Градската градина, а в процес на изграждане са още три – на ул. „Васил Левски“, в парк-остров „Свобода“ и в парк „Ескулап“. Площадките ще бъдат оборудвани със съоръжения за различни възрастови групи, видеонаблюдение и достъпна среда.

Паралелно с това се обновяват паркове и зелени пространства в града.

Инвестиции в населените места

Развитието на населените места е сред приоритетите на общината. В 12 села е модернизирано уличното осветление с близо 5000 нови LED осветители и системи за управление. До края на годината предстои обновяване на осветлението в още две населени места, а се подготвя проект и за останалите 16.

Възложено е проектирането на 7 детски и 5 спортни площадки в селата.

Общината отчита и близо 11 млн. евро инвестиции във ВиК инфраструктурата в населените места. Продължава изграждането на канализацията в с. Ивайло, а в с. Огняново е реконструирана водопроводната мрежа по главната улица.

По-модерен и екологичен градски транспорт

Пазарджик вече разполага с шест нови електробуса и зарядни станции, които са част от ежедневното обслужване на градския транспорт. Електробусите покриват близо 90% от вътрешноградските линии, като осигуряват по-тих, достъпен и екологичен транспорт. Общината е осигурила и над 2 млн. евро за мерки срещу вторичното запрашаване и изграждане на зелена инфраструктура.

Образованието като инвестиция в бъдещето

През 2026 г. отвориха врати три нови физкултурни салона – в НУ „Васил Левски“, НУ „Васил Друмев“ и ОУ „Отец Паисий“ в село Говедаре. Те допълват изграденото през 2025 г. ново физкултурно съоръжение в ОУ „Проф. Иван Батаклиев“.

Стартира и проектът „Талантливото поколение на Пазарджик“, чрез който 944 деца и ученици ще получат безплатен достъп до занимания в областта на науката, технологиите, изкуствата, спорта и чуждите езици. Проектът е на стойност над 383 хил. евро и включва 15 школи, академии и клубове, организирани в 83 групи.

Въведен е и електронен прием в детските градини и яслените групи, което позволява на родителите да кандидатстват онлайн при ясни критерии и срокове.

Създаването на мерки за по-добра връзка между образованието и бъдещата професионална реализация на младите хора продължава. През 2026 г. започна „Панорама на професиите и профилите в средното образование“, представяща възможностите за обучение, професионална квалификация и развитие.

Общината продължава и работата по разкриването на филиал на Медицински университет – Пловдив в Пазарджик. За нуждите на университета е предоставена сградата на бившия Учителски институт, като са обновени и допълнителни учебни пространства.

По-добри условия за възрастните хора и уязвимите групи

През 2026 г. са завършени основните ремонти на домовете за стари хора в Пазарджик и село Главиница. Общата инвестиция е над 4,2 млн. евро. Изградени са покривни фотоволтаични системи за сградите на 10 социални услуги и са осигурени товарни електрически автомобили за домовете за възрастни хора в Пазарджик и Главиница.

Разкрита е и нова социална услуга – Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с физически увреждания до 7-годишна възраст.

Култура, спорт и обновени обществени пространства

През 2026 г. Пазарджик продължи да развива културния и спортния си календар, като домакинства международни спортни състезания, фестивали и обществени събития.

Обновен е и един от емблематичните символи на града – Младежкият дом. Фасадата на сградата е почистена, а ново архитектурно осветление подчертава нейния характерен облик и превръща сградата във визуален акцент в централната градска част.

Външното финансиране – ключов фактор за развитието

Паралелно с реализацията на общинските инвестиции Пазарджик продължава активно да привлича европейско и национално финансиране. Само по Националния план за възстановяване и устойчивост през последните две години са реализирани проекти за 26,8 млн. евро.

Общината е сред водещите в страната и по реализация на проекти по Националната програма на общините.

„Развитието на Пазарджик не трябва да се ограничава до това, което можем да платим от собствените си приходи. Затова една от най-важните задачи е да привличаме външно финансиране и да превръщаме тези средства в реални инвестиции – в домовете, улиците, транспорта, социалната и образователната инфраструктура“, посочва кметът.

Следващата година – още работа и видими резултат

Три години след началото на мандата общината отчита, че редица ключови проекти вече са завършени, други са в процес на реализация, а за значителна част от бъдещите инвестиции е осигурена проектна готовност.

Сред тях са цялостните ремонти на седем ключови пътни артерии, продължаващото обновяване на жилищния фонд, развитието на ВиК инфраструктурата, модернизирането на уличното осветление в населените места и инвестициите в образование, социални услуги, чистота и градски транспорт.

„Нямаме намерение да превръщаме следващите 12 месеца във време за равносметки и предизборни обещания. Искаме да бъде година на още свършена работа и видими резултати. Защото Пазарджик има нужда от решения и работа – днес, тук и сега“, заявява кметът на Община Пазарджик.

От Общината подчертават, че резултатите са благодарение на постигнатото от всички служители, общински съветници, институции, партньори и граждани, които участват в реализирането на проектите и промените.