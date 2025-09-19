Община Пазарджик: По-светло и по-сигурно в парк „Писковец“

Община Пазарджик реализира пакет от мерки за повишаване на сигурността и удобството на посетителите в парк „Писковец“. Алеите вече са значително по-осветени благодарение на новоразположени осветителни тела, а барбекю зоната е възстановена след нанесени вандалски щети. За допълнителна превенция е възобновена нощната охрана и е изградено видеонаблюдение.

Какво направихме:

Ново осветление по алеите – подобрена видимост и безопасност в часовете след здрач;

Възстановена барбекю зона – оборудването е ремонтирано и зоната е приведена в безопасен за ползване вид;

Нощна охрана и видеонаблюдение – постоянен контрол за предотвратяване на посегателства и нарушения на реда.

„Парковете са наш общ дом. С тези стъпки връщаме спокойствието на хората и създаваме условия да прекарват повече време навън – с децата, с приятели, на разходка. Най-важното е да пазим заедно – когато се грижим един за друг и за общите ни места, усилията дават траен резултат,“ сподели кметът на Община Пазарджик Петър Куленски.

Община Пазарджик призовава гражданите да ползват отговорно парковите съоръжения и да сигнализират при забелязани нередности. С общи усилия поддържаме чиста, подредена и сигурна среда за всички.