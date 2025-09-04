Пазарджик чества 140 г. от Съединението с празничен концерт

На 6 септември 2025 г. Община Пазарджик ще отбележи Съединението на Източна Румелия с Княжество България. По повод 140-годишнината от историческото събитие, на площад „Константин Величков“ от 11:00 ч. ще се състои празничен концерт.

Сцената ще събере талантите на Детско-юношески ансамбъл „Елица“ и Ансамбъл за народни песни и танци „Пазарджик“, който ще представи своята обновена програма. Събитието е посветено на силата на българския дух, единството и стремежа към национално обединение.