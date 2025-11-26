PazarJAZZ - новият джаз фестивал на Пазарджик завладява града

От 28 до 30 ноември Пазарджик става домакин на серия концерти на някои от най-ярките и обичани джаз вокалисти в България. За пръв път Пазарджик ще бъде домакин на новия вокален джаз фестивал PazarJAZZ – „Гласът на града”, който ще се проведе от 28 до 30 ноември в зала „Маестро Георги Атанасов“. Всички концерти започват от 19:00 часа и са със свободен вход.

В рамките на тридневния фестивал публиката ще има възможност да се наслади на концерти на някои от най-ярките и обичани джаз вокалисти в България.

28 ноември

Фестивалът ще бъде открит с концертите на Весела Морова и Велека Цанкова, които ще представят свои авторски джаз проекти.

29 ноември

На сцената ще излезе пловдивският джаз певец Петър Салчев с проекта си „Neo Bossa“. В същата вечер ще прозвучи и впечатляващото акапелно джаз изкуство на формация „Спектрум вокал бенд“.

30 ноември

Финалът на фестивала ще бъде поверен на доайена на българския вокален джаз Васил Петров, който ще бъде придружен от Симфоничен оркестър – Пазарджик с диригент Григор Паликаров.

Джаз фестивалът - PazarJAZZ „Гласът на града” се реализира в рамките на проект „ПазАРТджик - градът с голямо културно сърце“ , Договор № BG-RRP-11.021-0019-C01 по компонент 11 „Социално включване“, Инвестиция 6 „Развитие на културните и творчески сектори“, Процедура BG-RRP-11.021 „Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“, реализиран от Община Пазарджик и финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Това прессъобщение е създадено с финансовата подкрепа на Европейския съюз – Следващо Поколение ЕС. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от културния оператор и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Структурата за наблюдение и докладване (СНД) по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) на ЕС, създаден с Регламент (ЕС) 2021/241, в Национален фонд „Култура“.