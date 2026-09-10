На Марс е открита органична материя на милиарди години: Възможно ли е тя да пази следи от живот?

Нов анализ на древни марсиански скали откри органични въглеродни съединения, които биха могли да помогнат на учените да разберат дали на планетата са останали следи от минал живот. Самото откритие обаче не доказва, че на Марс е съществувал живот. Това се посочва в проучване, публикувано от Daily Galaxy.

Учени са изследвали данни, събрани от ровера Perseverance на НАСА в кратера Джезеро. Смята се, че някога е имало езеро, захранвано от древни реки. Такива места са от особен интерес за изследователите, защото водата е могла да пренася химични съединения и да ги е съхранявала в седиментни скали.

Защо находката е важна за изследването на Марс?

Органичният въглерод е важен в търсенето на живот, но неговото присъствие не е задължително да показва биологична активност. Такива съединения могат да се образуват и чрез естествени геоложки процеси. Затова учените изучават не само състава на органичните вещества, но и тяхното местоположение и структура, за да разберат по-добре произхода им.

„Въглеродът е основният градивен елемент на живота на Земята и всички живи организми са съставени от сложни органични макромолекули“, обяснява съавторът на изследването Ашли Мърфи от Института за планетарни науки.

На Земята такъв въглерод понякога се съхранява в изключително древни скали и може да е единственото органично доказателство за минал микробен живот, казва ученият.

„Тъй като ранният Марс може да е бил по-подобен на Земята, бихме могли да очакваме да открием макромолекулен въглерод и в древните марсиански скали“, отбелязва Мърфи.

Изследователите се надяват, че анализът на органичните съединения ще помогне да се определи дали на Марс са съществували необходимите химични компоненти и условия за поддържане на живот.

Особена ценност представляват древните скали, които биха могли да съхранят информация за период, когато Марс е бил по-топъл и по-влажен. За разлика от Земята, големи площи от повърхността му са останали относително непроменени, така че те може да съдържат по-древна геоложка история.

В същото време учените отбелязват, че органичните съединения са само потенциална улика. За да се идентифицират следи от живот, е необходимо да се разбере техният произход и да се изключат небиологични обяснения.

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По-рано на Марс, в района на Цидония, изследовател забеляза възможна „брегова линия“ близо до мистериозни образувания.

Теорията се основава на орбитални изображения на НАСА, показващи ясна граница между високия, неравен терен и гладкия басейн. Именно по тази въображаема линия са концентрирани известните образувания на Цидония, включително така нареченото „Лице“, пирамидата D&M и геоложкия комплекс „Град“.

Изследователят на НЛО Джейсън Мартел предполага, че това място напомня за крайбрежни градове, построени на Земята близо до вода за транспорт, търговия и ресурси. В своята статия той сравнява евентуалното селище в Кидония с градове като Венеция, Александрия, Амстердам, Сингапур, Дубай и Манхатън, както и с древен Мемфис на Нил и Ур на Ефрат. Той смята, че „Лицето“ би могло да служи като паметник с изглед към водния басейн и съседните сгради.