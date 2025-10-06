Съдийската комисия призна 4 грешни решения - две от тях са на мачове на ЦСКА и Лудогорец

Съдийската комисия към Българския футболен съюз призна за четири съдийски грешки от изминалите кръгове в Първа лига. Две от тях са от мачове на Лудогорец и ЦСКА. Първата е за показания директен червен картон на футболиста на Локомотив Пловдив Ивайло Иванов в мача срещу Лудогорец, завършил при резултат 1:1. От Съдийската комисия признават, че Иванов не е трябвало да бъде гонен. Втората грешка пък е за това, че е трябвало да се отсъди дузпа за игра с ръка на футболиста на ЦСКА Анхело Мартино в мача срещу Локомотив София, завършил при резултат 1:1.

ЦСКА и Лудогорец - облагодетелствани от грешни съдийски решения

И Лудогорец, и ЦСКА на практика са били облагодетелствани, а техните съперници - ощетени. Друга грешка пак е в ущърб на Локомотив София, които вече отправиха гневна тирада срещу Съдийската комисия и Георги Кабаков. Става дума за мача между Славия и Локо София, където първият гол на "белите" е трябвало да бъде отменен заради игра с ръка, но това не се случи. Четвъртото грешно решение е за червения картон на Себастиан Уейд от Септември от мача с Ботев Пловдив, като играчът на столичани не е трябвало да бъде гонен.

Няма съдийски грешки от мачовете на Левски с Лудогорец и Ботев Пловдив

Междувременно от Съдийската комисия отново подчертаха, че няма грешни отсъждания в дербито между Левски и Лудогорец. Също така няма грешка и при нарушението на Рилдо срещу Наумов в мача между Левски и Ботев Пловдив, като футболистът на "сините" правилно не е бил изгонен, защото е нямало умисъл в действията му. Тепърва ще се анализира и мачът между ЦСКА и Лудогорец, който завърши при резултат 0:0 в неделя вечер.

Председателят на Съдийската комисия Станислав Тодоров каза следното: "Има спрени съдии. Имаме вътрешен правилник, но не се появяват. Тепърва ще анализираме мача на ЦСКА и Лудогорец. Чакаме доклада. Оценката на съдията обаче е намалена. Има идея да бъдат анализирани ВАР комуникациите и да се слушат ситуациите, за да има повече прозрачност. Съдийството е добро, но е факт, че напрежението се покачва. Грешките малко повече зачестиха."

