Ердоган замина за Азербайджан

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган ще пътува до Азербайджан във вторник по покана на азербайджанския президент Илхам Алиев, за да участва в 12-ата среща на върха на Организацията на тюркските държави (ОТС), съобщи Анадолската агенция, позовавайки се на официален представител.

Директорът по комуникациите на Турция Бурханетин Дюран обяви в понеделник в американската социална медийна компания X, че срещата на върха, която ще се проведе в Габала под темата „Регионален мир и сигурност“, ще разгледа усилията за укрепване на институционалната рамка на OTS и задълбочаване на сътрудничеството между държавите членки.

Дневният ред включва и приемането на няколко документа и решения, по-специално Декларацията от Габала.

Според изявлението се очаква президентът Ердоган да участва в заседанието на Съвета на държавните глави, което ще се проведе в кулоарите на срещата на върха, и да проведе двустранни разговори с лидерите, присъстващи на събитието. ОЩЕ: Мицотакис след отложената среща с Ердоган: Турция да се откаже от повода за война