Войната в Украйна:

Ердоган замина за Азербайджан

06 октомври 2025, 12:55 часа 282 прочитания 0 коментара
Ердоган замина за Азербайджан

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган ще пътува до Азербайджан във вторник по покана на азербайджанския президент Илхам Алиев, за да участва в 12-ата среща на върха на Организацията на тюркските държави (ОТС), съобщи Анадолската агенция, позовавайки се на официален представител.

Директорът по комуникациите на Турция Бурханетин Дюран обяви в понеделник в американската социална медийна компания X, че срещата на върха, която ще се проведе в Габала под темата „Регионален мир и сигурност“, ще разгледа усилията за укрепване на институционалната рамка на OTS и задълбочаване на сътрудничеството между държавите членки. 

Дневният ред включва и приемането на няколко документа и решения, по-специално Декларацията от Габала.

Според изявлението се очаква президентът Ердоган да участва в заседанието на Съвета на държавните глави, което ще се проведе в кулоарите на срещата на върха, и да проведе двустранни разговори с лидерите, присъстващи на събитието. ОЩЕ: Мицотакис след отложената среща с Ердоган: Турция да се откаже от повода за война

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Турция Реджеп Тайип Ердоган Азербайджан информация 2025
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес