Войната в Украйна:

Любопитни факти за Нобеловата награда за физиология или медицина

06 октомври 2025, 11:03 часа 260 прочитания 0 коментара
Любопитни факти за Нобеловата награда за физиология или медицина

Нобеловата седмица започва днес, 6 октомври, в Стокхолм с обявяването на носителя или носителите на наградата за физиология или медицина. Ден по-късно - на 7 октомври, ще бъде присъдена Нобеловата награда за физика, последвана от тази за химия на 8 октомври. Носителят на Нобеловата награда за литература ще стане известен на 9 октомври. В петък - 10 октомври, в Осло ще бъде обявена Нобеловата награда за мир, а на 13 октомври в Стокхолм ще бъде огласена тази за икономика.

Интересни факти за Нобеловата награда за физиология или медицина

От 1901 г. до 2024 г. Кралският Каролински медицинско-хирургичен институт в Стокхолм е присъдил 115 пъти Нобелови награди за физиология или медицина. Лауреатите са общо 229. Призът е присъден само на един учен 40 пъти, 36 пъти- двама си поделят наградата, а 39 - отличието получават трима учени, съобщи сайтът Nobelprize.org.

Бащата и син печелят Нобелова награда за физиология или медицина през 1982 г. и през 2022 г. През 2022 г. това правят Сванте Пебо и баща му Карл Суне Детлоф Бергстрьом. В две различни категории са печелили Артър Кронбърг за физиология или медицина през 1959 г. и Роджър Кронбърг за химия през 2006 г.

Още: Иран заплаши със смърт носителка на Нобелова награда за мир

Две семейни двойки са отличени с Нобелова награда за физиология и медицина - Гърти Кори и Карл Кори през 1947 г., и Май-Брит Мосер и Едвард Мосер през 2014 г. Отличие печелят също братята Ян Тинберген - за икономика, и Николас Тинберген - за медицина.

Тринайсет жени са удостоени с Нобелова награда за физиология или медицина. Барбара Макклинтък е единствената от тях, която не е поделяла наградата си с други учени. Тя я печели през 1983 г.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Нобелова награда за физиология или медицина не е присъждана през 1915 г., 1916 г., 1917 г., 1918 г., 1921 г., 1925 г., 1940 г., 1941 г. и 1942 г.

Най-младият носител на Нобелова награда за физиология или медицина е канадският физиолог и лекар Фредерик Грант Бантинг. Той е само на 31 години през 1923 г., когато си поделя приза с колегата си Джон Маклауд за откриването на инсулина.

Още: Трима си поделиха Нобеловата награда за икономика

Най-възрастният носител е американският вирусолог Пейтън Раус. Той е на 87 години, когато през 1966 г. е удостоен с отличието за откриването на ролята на вирусите в предаването на някои видове рак.

Нито един изследовател не е взимал Нобелова награда за физиология или медицина повече от веднъж.

Тя е присъждана най-много за изследвания в областта на генетиката.

Нобеловият медал за физиология или медицина е създаден от шведския скулптор и гравьор Ерик Линдберг. Той представлява алегорична женска фигура на гения на медицината с отворена книга в скута, събираща вода, за да утоли жаждата на болно момиче.

Повече за Нобеловите награди

По желание на Алфред Нобел (1833 - 1896) учредените от него награди са за най-важните открития в областта на физиката, химията, физиологията или медицината, за забележителни литературни постижения, за дейност в интерес на световния мир.

Първата Нобелова награда е връчена в Сен Тропе през 1901 г. - пет години след смъртта на Алфред Нобел. Церемониите в Стокхолм и Осло, на които лауреатите получават наградите си, по традиция се насрочват на 10 декември, годишнината от смъртта на Нобел. Всяка награда може да бъде присъдена най-много на трима номинирани. Тя се състои от златен медал, диплом и парична сума.

Източник: БТА

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
Нобелова награда информация 2025
Още от Интересно
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес