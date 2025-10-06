Левски привлича заместник на спряган за трансфер през зимата

Ръководството на Левски работи усилено по зимната селекция в тима. Шефовете на „сините“ са набелязали редица играчи, които евентуално да привлекат на стадион „Георги Аспарухов“. Със сигурност столичани ще вземат централен нападател, който да замести Мустафа Сангаре. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, националът на Мали може да бъде продаден по време на зимния трансферен прозорец.

Мустафа Сангаре най-вероятно ще бъде продаден

Към Сангаре има сериозен интерес от клубове от Тунис и Саудитска Арабия. Наскоро стана ясно, че тимът на Есперанс е изпратил официална оферта до Левски за правата на централния нападател. Тя е била на стойност 1 милион евро. „Сините“ шефове обаче са отхвърлили предложението, тъй като на този етап нямат заместник на офанзивния футболист, а също така се надяват да получат повече пари за него.

"Сините" със сигурност ще вземат нов нападател

Очаква се по време на зимния трансферен прозорец Левски да получи още оферти за Мустафа Сангаре и в крайна сметка да склони да го продаде. Това обаче ще остави тима на Хулио Веласкес единствено с Борислав Рупанов в предни позиции. Поради тази причина шефовете на „сините“ искат да вземат нов централен нападател, който да поведе атаката на столичани в най-важната част от сезона у нас. До момента през кампанията Сангаре е изиграл общо 14 мача за Левски във всички турнири, в които е реализирал 5 попадения и е направил една асистенция.

