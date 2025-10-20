Благотворителен концерт ще събира средства за техника за плевенския Дом за медико-социални грижи за деца

Благотворителен концерт „Будители днес за децата утре“ ще се проведе в Плевен на 28 октомври 2025 г., вторник, от 18.30 часа в зала „Катя Попова“. Инициативата съчетава традиция, вдъхновение и добротворство, като цели да събере средства за закупуване на специализирана техника за Дома за медико-социални грижи за деца – Плевен.

„Будители днес за децата утре“ е събитие, посветено на съвременните просветители и възрожденци - онези, които с грижа и отдаденост пазят българските традиции и събуждат любовта към родното. На входа на залата ще има кутия, в която на място да се оставят дарения.

В програмата на концерта със свои изпълнения ще се включат ученици от НУИ „Панайот Пипков” от класа на д-р Доротея Люцканова, съпровод на пиано - Георги Трифонов; ДЮФА „Нашенчета“ с ръководители Петя Стоянова, Мариян Туджаров и Петя Банева; ТС „Синтез“ с ръководител Цветелина Стойчева; Фолклорен състав „Шопско настроение“.

Домът за медико-социални грижи за деца в Плевен е държавно лечебно заведение, чийто Дневен център предоставя високоспециализирана грижа за деца от 0 до 18 години с хронични заболявания, увреждания и затруднения в развитието - данните сочат, че над 80 % от децата са с увреждания и се нуждаят от постоянна подкрепа.

„Нека заедно събудим доброто - с музика в сърцето! Бъдете част от борците за по-добро утре. Бъдете будители – днес“, призовават организаторите.