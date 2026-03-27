Плевен отбелязва 150 г. от Априлското въстание с акцент върху историческата памет и националното достойнство

Плевен се включва в националното честване на 150-годишнината от Априлското въстание с поредица от инициативи, посветени на едно от най-значимите събития в българската история. Организатор е Регионалният академичен център към Българска академия на науките, с подкрепата на Община Плевен.

Основен акцент в програмата е публична лектория на тема „150 години от Априлското въстание: героизъм, памет и национално достойнство!“, която ще се проведе на 22 април, сряда, от 17.00 ч. в зала „Катя Попова“. Лектор ще бъде д-р Володя Попов – директор на Регионалния исторически музей в Плевен. По време на събитието ще бъде поставен акцент върху значението на събитията от 1876 г., които се превръщат в повратен момент в националноосвободителното движение. В програмата участие ще вземе и Общински хор „Гена Димитрова“.

Събитието е част от националната инициатива, организирана от БАН и Академичния организационен комитет „150 години Априлско въстание: Памет, единение, бъдеще“. Съорганизатори в Плевен са Националната академична мрежа, Медицински университет – Плевен, Регионалният исторически музей и Съюзът на учените в България – клон Плевен.

Форумът е отворен за учени, студенти, ученици и граждани, целта му е да съхрани паметта за героизма и саможертвата на българите от 1876 г. и да насърчи приемствеността между поколенията.