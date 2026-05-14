Кабинетът "Радев":

Евгени Генчев е новият звезден шампион на "Hell's Kitchen" (ВИДЕО)

14 май 2026, 9:27 часа 0 коментара
Снимка: NOVA
Евгени Генчев е новият звезден шампион на "Hell's Kitchen" (ВИДЕО)

Пианистът Евгени Генчев е звездният шампион на "Hell’s Kitchen" този сезон. Богато и изпълнено с вкусове и история меню донесе на талантливия музикант титлата “Любим звезден готвач на България” и уважението на шеф Виктор Ангелов. Второто място зае моделът Славена Вътова.

Двамата съперници бяха подготвили специални авторски менюта, които показаха всичко научено в предаването, както и тяхното отговорно отношение към кулинарната професия. Вниманието към детайла и по-разнообразните техники помогнаха на Евгени да изпъкне и му донесоха победата.

Още: Бебе в "Hell's Kitchen"? Събков е измислил името (ВИДЕО)

Спирова срещу Денисиньо на големия финал

Вечерта в най-обсъждания ресторант в България продължи с последната вечерна резервация за Черните куртки. Тя бе съпътствана от поредица препятствия, подготвени от шеф Светла и шеф Никола, които направиха задачата претендентите повече от предизвикателна.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Хладнокръвието на Спирова и Денисиньо им позволи да се справят по-успешно с капаните, докато Събков изпита сериозни затруднения, довели до забавени поръчки и неуспешен завършек на вечерята. Грешките на младия немски възпитаник не останаха незабелязани и му костваха куртката и възможността да се бори за голямата награда.

Още: Участниците, които "изгоряха" от "Hell's Kitchen" на крачка от финала (ВИДЕО)

Големият шампион в Hell’s Kitchen ще бъде определен тази вечер (14 май), когато двамата финалисти Спирова и Денисиньо ще премерят сили за последен път със специално приготвени авторски менюта, а победителят ще грабне наградата от 50 000 евро.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
ТВ предавания Евгени Генчев Hells Kitchen
Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
Още от Шоубизнес
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес